“Yo soy” regresó a la televisión peruana y en sus primeros castings ha revivido la picardía tanto de los participantes como del jurado y conductores. Esta vez, Diana Sánchez protagonizó un peculiar momento cuando el imitador de Romeo Santos le dio un beso en la mejilla.
El cantante Tomás Torriente, nacido en Cuba, llegó al estudio del canal para demostrar su talento en la nueva temporada de “Yo soy” e intentó convencer al jurado con su interpretación de “No, no, no”, colaboración de Thalía con Aventura.
LEE: “El Reventonazo de la Chola”, “Yo Soy” y “El gran chef famosos”, ¿qué programa ganó en el rating?
Durante su performance, el participante no dudó en coquetear con Diana Sánchez, quien quedó encantada con el imitador y se sentó a su lado mientras él cantaba.
En un sorpresivo instante, Diana Sánchez quedó en silencio cuando el imitador de Romeo Santos se acercó a ella para darle un beso en la mejilla, hecho que fue bien recibido por la conductora.
Acto seguido, Franco Cabrera intentó hacer lo mismo que Diana Sánchez y se sentó al lado del imitador de Romeo Santos; sin embargo, este terminó de cantar y solo atinó a reír, sin darle la misma muestra de cariño al conductor.
MÁS INFORMACIÓN: “Yo soy 2025”: Ellos fueron los imitadores que participaron en la primera noche de casting
Como era de esperarse, el tono de la imitación fue bastante similar al artista original, por lo que el jurado decidió darle el pase a la siguiente ronda de “Yo soy”. El programa de Latina se emite de lunes a sábado, a partir de las 7:45 p.m.
TE PUEDE INTERESAR
- “Yo Soy” está de regreso: ¿A qué hora empieza el primer programa de la etapa de casting?
- “Yo soy”: Así fue el debut del programa con un gran concierto de conocidos imitadores
- Melissa Klug responde a las críticas por tener dos nanas: “Ser mamá no implica que me encierre”
- Gian Piero Díaz aclara cómo llegó a “Esto es guerra” pese a su trabajo en Willax
- “No me voy a meter”: Alejandra Baigorria se distancia de Steve Palao tras denuncia por abandonar hija
Contenido sugerido
Contenido GEC