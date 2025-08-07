“Yo soy” regresó a la televisión peruana y en sus primeros castings ha revivido la picardía tanto de los participantes como del jurado y conductores. Esta vez, Diana Sánchez protagonizó un peculiar momento cuando el imitador de Romeo Santos le dio un beso en la mejilla.

El cantante Tomás Torriente, nacido en Cuba, llegó al estudio del canal para demostrar su talento en la nueva temporada de “Yo soy” e intentó convencer al jurado con su interpretación de “No, no, no”, colaboración de Thalía con Aventura.

Durante su performance, el participante no dudó en coquetear con Diana Sánchez, quien quedó encantada con el imitador y se sentó a su lado mientras él cantaba.

En un sorpresivo instante, Diana Sánchez quedó en silencio cuando el imitador de Romeo Santos se acercó a ella para darle un beso en la mejilla, hecho que fue bien recibido por la conductora.

Imitador de Romeo Santos le roba un beso a Diana Sánchez en "Yo Soy". (Foto: Captura de video)

Acto seguido, Franco Cabrera intentó hacer lo mismo que Diana Sánchez y se sentó al lado del imitador de Romeo Santos; sin embargo, este terminó de cantar y solo atinó a reír, sin darle la misma muestra de cariño al conductor.

Como era de esperarse, el tono de la imitación fue bastante similar al artista original, por lo que el jurado decidió darle el pase a la siguiente ronda de “Yo soy”. El programa de Latina se emite de lunes a sábado, a partir de las 7:45 p.m.