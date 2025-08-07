Melissa Klug recurrió a sus redes sociales para responder preguntas de sus seguidores, entre ellas, un usuario la cuestionó por tener dos nanas que la ayudan a cuidar a su hija menor Cayetana, fruto de su relación con el futbolista Jesús Barco. Ante esto, la ‘Blanca de Chucuito’ no tuvo problemas en responder.

A través de sus stories de Instagram, un usuario preguntó: “¿Tú no cuidas a tu pequeña bebé que tienes dos nanas?”. Esta interrogante no tardó en ser contestada por la empresaria.

“El tener nana no significa no cuidar a tu bebé. Tener nana y poder tenerla es un apoyo, una ayuda para el cuidado de tu bebé porque te contaré que yo trabajo, tengo reuniones de mi mercadería, tengo eventos, tengo grabaciones, tengo que ir a canales, tengo que ir a grabar mis productos, me contratan para grabar en estéticas y etc”, explicó Klug.

Asimismo, Melissa Klug también aprovechó esta interrogante para aclarar los comentarios que la señalan por salir los fines de semana o sus reuniones con amistades. Según dijo, ser madre no implica renunciar a su vida social.

“El papá trabaja en provincia y no puede (cuidarla)… es por es que tenemos nanas y los fines de semana porque también necesito mi espacio y un relajo con mis amigas, porque ser mamá no implica que me encierre y deje de visitar y compartir con amistades y familiares”, agregó.

Melissa Klug responde a las críticas por tener dos nanas. (Foto: Instagram)

Como se recuerda, Melissa Klug es madre de seis hijos y a lo largo de su vida ha enfrentado una gran cantidad de críticas. Esta vez, no tuvo reparos en responder a quienes cuestionan su forma de criar a sus hijos.