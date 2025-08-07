El martes 5 de agosto, el presentador Gian Piero Díaz tuvo un emotivo reencuentro con Renzo Schuller, su excompañero de conducción de ‘Combate’, en el set de ‘Esto es Guerra’ (América TV), donde le dio un abrazo prolongado en una aparente reconciliación.

Tras ello, el conductor, quien es figura de Willax TV, comentó que su visita podría significar el comienzo de algo nuevo para su acercamiento con Schuller.

“Lo he disfrutado mucho. Ojalá que todo esto que esté pasando sea el inicio de ese momento para sentarnos a hablar… Ha sido como una especie de la tormenta perfecta” , comentó en ‘Amor y Fuego’.

¿Cómo hizo Gian Piero Díaz para visitar América TV siendo figura de Willax?

De otro lado, el animador, que actualmente es figura de Willax TV, comentó que su casa televisora le otorgó el permiso para visitar el set de ‘Esto es Guerra’, en lo que, según él, podría significar una alianza entre ambos medios.

“Creo que es interesante. Hay una muy buena relación entre Willax y América Televisión también. Entonces, creo que es el inicio de algo superbonito que puede darse entre dos canales”, agregó.

Mientras tanto, en el programa que conduce Gian Piero, recibió una bienvenida sarcástica, donde lo tildaron de “traidor” por haberse trasladado al canal competidor.

Uno de los panelistas apareció con una camiseta que decía “Traición” y, mientras armaba “vasitos” en alusión a los juegos de ‘EEG’, le comentó: “Para que te sientas identificado, para que te sientas en casa, en tu otra casa”.