Gian Piero Díaz aclaró los rumores de su salida de “Entrometidos” de Willax TV, esto luego de ser presentado como flamante conductor de “Esto es guerra” en América Televisión. Al respecto, el popular ‘Gianpipi’ explicó cómo fue que fue anunciado en otro programa pese a tener un contrato vigente.
En conversación con “Amor y Fuego”, Gian Piero Díaz aclaró su situación y dejó entrever que podría existir una alianza entre ambas casas televisoras, señalando que Willax le dio permiso para aparecer en “Esto es guerra”.
LEE: Gian Piero Díaz explica su regreso a EEG junto a Renzo Schuller
“Porque creo que nunca se ha dado en la televisión que a alguien le den este tipo de permiso, creo que es interesante. Hay una muy buena relación entre Willax y América Televisión también. Entonces, creo que es el inicio de algo superbonito que puede darse entre dos canales”, dijo Gian Piero.
Cabe resaltar que el mismo presentador de televisión dijo que estaba de visita en los estudios de Pachacamac, ya que él sigue siendo imagen de Willax.
“Esto ha sido supernatural. Yo soy imagen de Willax, estar en América... ha pasado algo que nos ha permitido tener esta duplicidad ¿no?", precisó.
MÁS INFORMACIÓN: Gian Piero Diaz sufre dura lesión: “Toca cirugía y una larga recuperación”
Asimismo, Gian Piero Díaz también fue consultado por su encuentro con Renzo Schuller en “Esto es guerra”, con quien mantenía una larga amistad que se terminó de forma misteriosa. Ahora, deja abierta la posibilidad de retomar conversaciones.
“Ojalá que todo esto que esté pasando sea el inicio de ese momento para sentarnos a hablar pues ¿no?. Por algo pasan las cosas ¿no? Ha sido como una especie de la tormenta perfecta", aseguró.
