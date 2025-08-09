El martes 5 de agosto, los conductores de televisión Gian Piero Díaz y Renzo Schuller protagonizaron un emotivo reencuentro en el programa de competencia ‘Esto es Guerra’ (EEG), luego de varios años de distanciamiento.

Tras el encuentro, Schuller se pronunció al respecto, indicando que todavía no ha conversado con Gian Piero, pero dejó abierta la posibilidad de retomar su amistad, misma que se terminó con el fin del extinto ‘reality’ “Combate”, de ATV.

“Vamos a ver lo que pasa en el camino, pero de ahí a chapar y esas cosas, todavía” , comentó entre risas al ser entrevistado en ‘Amor y Fuego’, y luego añadió con un tono más serio: “Uno nunca sabe”.

El presentador reveló que la presencia de Gian Piero en ‘EEG’ lo tomó por sorpresa, pero que el abrazo que intercambiaron no fue planificado.

“No ha estado planeado. No voy a fingir esas cosas”, aseguró. Sin embargo, aclaró que no haber sido avisado le impidió disfrutar el momento por completo.

“No voy a mentir, a mí no me gusta mentir con estas cosas. Yo con Piero no hablo hace bastante tiempo y para eso tendríamos que conversar en algún momento. Me imagino que se dará” , confesó.

Además, reveló que la falta de comunicación ha sido total. “Nosotros no hemos hablado absolutamente nada, así que si se da esa conversación, se dará y ahí veremos”, manifestó.

Asimismo, el presentador comentó que “no tiene comunicación con Gian Piero desde hace seis años” , pero que han tenido encuentros casuales, lo cual no significó en su momento una reconciliación.

MÁS INFORMACIÓN: Gian Piero Díaz explica su regreso a EEG junto a Renzo Schuller

¿Qué dijo Gian Piero Díaz?

Por su parte, Gian Piero Díaz tampoco dejó la posibilidad de retomar su amistad con Renzo, con quien dijo no haber perdido la química en la conducción, lo que fue ratificado por el mismo Schuller, quien dijo “se complementaban en las frases”.

“Lo he disfrutado mucho. Ojalá que todo esto que esté pasando sea el inicio de ese momento para sentarnos a hablar… Ha sido como una especie de la tormenta perfecta”, comentó en ‘Amor y Fuego’.