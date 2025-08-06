Tras la polémica que envuelve a Steve Palao, padre de los chicos 'reality’ Said y Austin Palao, su nuera, la empresaria Alejandra Baigorria, ha decidido marcar distancia del problema familiar.

Por ello, al ser entrevistada en “Amor y Fuego”, Baigorria fue directa al señalar que no se involucrará en la denuncia interpuesta por Beatriz Cahuas, madre de la hija de 7 años de Steve, a quien habría visto solo dos veces en su vida.

“Yo tengo tantos problemas en mi vida que no me voy a ganar uno ajeno. Yo respeto y todo, pero como respeto justamente es un tema en el que no me voy a meter”, comentó Alejandra, quien recientemente contrajo matrimonio con Said Palao, hijo de Steve.

“No es un tema mío, lo tienen que resolver ellos como familia, sobre todo su papá y punto. Yo la verdad no voy a opinar al respecto por respeto justamente a la familia y porque es un tema que no me compete” , agregó la empresaria.

¿Qué dijo Steve Palao sobre la denuncia de Beatriz Cahuas?

La controversia se desató cuando Beatriz Cahuas acusó públicamente a Steve Palao de desentenderse de la manutención y crianza de la hija que tienen en común.

Según la denuncia, Palao solo ha visto a la menor en dos ocasiones y no le proporciona una pensión alimenticia fija, sino que le entrega un monto que varía “a su voluntad”.

Comunicado de Steve Palao tras denuncia por abandono a su hija | Foto: Instagram (Captura)

Ante las cámaras, Steve se mostró evasivo y lamentó que el caso se haya hecho público, alegando que “hay una niña de por medio”.

“Solamente que me da mucha pena lo que pasa porque hay una niña de por medio y que no se debería hacer, que no es justo” , comentó.

De otro lado, también se revelaron chats de 2018 en los que tildaba a Cahuas de “parásito” y la acusaba de embarazarse a propósito para obtener dinero.

¿Tomarán acciones legales?

Beatriz Cahuas ha comentado que tomará acciones legales para conseguir una pensión alimenticia justa y asegurar el bienestar de su hija. “El cariño no se puede forzar, solo que la bebé tiene el derecho a tener una buena vida” , precisó.

Por su parte, Steve Palao ha negado las acusaciones de abandono, calificándolas de “maliciosas” y asegurando que cumple con todas sus obligaciones “conforme lo establece la ley”.

El padre de los ‘hermanos Palao’, quien recientemente fue ganador de “El Gran Chef: Famosos”, también ha declarado que procederá legalmente contra Cahuas por dañar su imagen.

La relación entre Beatriz y Steve inició a finales de 2006 y concluyó en 2017, poco después de que ella quedara embarazada.

Según la madre de la menor, los hijos mayores de Palao conocen a su hermanita, y Lorelein (hija mayor de Steve), en particular, ha mostrado interés en conocerla en persona.