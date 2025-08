Tras consagrarse como ganador de la última temporada de "El Gran Chef: Famosos", Steve Palao fue acusado públicamente de desentenderse de una hija de 7 años, fruto de su relación con su expareja Beatriz Carhuas en 2017.

Según la denuncia presentada en "Amor y Fuego", el deportista, padre de Austin y Said Palao, solo habría visto a la menor en dos ocasiones desde su nacimiento.

Además, la mujer denunció que actualmente solo aporta S/ 600 mensuales por concepto de pensión alimenticia.

“Este año me pasa 600 soles, el año pasado fueron 700. Él decide si sube o baja el monto. No hemos llegado a ningún acuerdo ni conciliación. No se trata solo de comida, también de ropa, salud y un buen seguro para mi hija” , declaró Carhuas.

Aunque Palao habría reconocido legalmente a la menor, su expareja aseguró que iniciará acciones legales para mejorar las condiciones económicas de su hija.

Por su parte, y ante la difusión del caso, el deportista se pronunció a través de sus redes sociales y rechazó las acusaciones de abandono.

“Cumplo con mis obligaciones como corresponde: brindo alimentos y cubro todas sus necesidades, conforme lo establece la ley. Lamento profundamente que se estén difundiendo afirmaciones maliciosas y alejadas de la realidad, que buscan dañar mi imagen y cuestionar mi rol como padre, el cual ejerzo con responsabilidad y respeto”, escribió en sus historias de Instagram.