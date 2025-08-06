El reciente ganador de “El Gran Chef: Famosos” y padre de los chicos ‘reality’ Said y Austin Palao, Steve Palao, ha sido acusado por su expareja, Beatriz Cahuas, de abandonar a la hija de 7 años que tienen en común.

Según la denuncia, presentada en ‘Amor y Fuego’, Palao ha visto a su hija en dos ocasiones desde su nacimiento: una vez para reconocerla legalmente en el Reniec y otra en un encuentro casual.

De otro lado, Cahuas también aseguró que Steve no se involucra en la crianza de la menor y que no recibe una manutención legal, sino que le entrega S/ 600, de acuerdo a su voluntad, para gastos de la menor.

“Este año me pasa 600 soles, el año pasado fueron 700. Él decide si sube o baja el monto” , declaró Cahuas. “No se trata solo de comida, también de ropa, salud y un buen seguro para mi hija” , agregó.

¿Qué dijo Steve Palao ante la denuncia?

Ante las cámaras de “Amor y Fuego”, Steve Palao se mostró evasivo, lamentando ue el caso se haya hecho público. “Solamente que me da mucha pena lo que pasa porque hay una niña de por medio y que no se debería hacer, que no es justo”, comentó.

De acuerdo con Beatriz, la menor no sabía quien era su padre hasta el martes 5 de agosto, cuando lo reveló en televisión nacional. Por su parte, el programa también difundió mensajes de chat que Palao le envió a la hermana de Cahuas en 2018.

En ellos, el exdeportista tildó a su expareja de “parásito” y la acusó de embarazarse a propósito para obtener dinero. “Ya sé en qué se convertirá esa pobre bebé por culpa del parásito de tu hermana”, escribió Palao.

¿Qué acciones legales tomará Beatriz Cahuas?

Beatriz Cahuas, madre de la última hija de Steve Palao, anunció que tomará medidas legales para conseguir una pensión alimenticia justa y asegurar el bienestar de su hija.

“El cariño no se puede forzar, solo que la bebé tiene el derecho a tener una buena vida”, precisó.

Por su parte, Palao se defendió a través de sus redes sociales, afirmando que es el padre legal de la menor y que cumple con todas sus obligaciones “conforme lo establece la ley”.

Comunicado de Steve Palao tras denuncia por abandono a su hija | Foto: Instagram (Captura)

Asimismo, rechazó las acusaciones de abandono, calificándolas de “maliciosas” y que “pretenden dañar su imagen”, agregando que también procedería legalmente contra Beatriz.

La relación entre Beatriz y Steve inició a finales de 2006 y concluyó en 2017, poco después de que ella quedara embarazada.

Según la madre de la menor, los hijos mayores de Palao conocen a su hermanita, y Lorelein (hija mayor de Beatriz), en particular, ha mostrado interés en conocerla en persona.