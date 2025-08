Tras el accidente ocurrido en el kilómetro 228 de la carretera Canta-Huallay, donde el autobús de su grupo se despistó a un lado de la vía, Christian Domínguez, líder de la Gran Orquesta Internacional, negó que su conductor haya realizado maniobras peligrosas, como se especuló en redes sociales.

Es que, una grabación viralizada, muestra al bus del conjunto, presuntamente adelantando vehículos de forma temeraria, lo cual fue vinculado al siniestro ocurrido el 31 de julio, cundo se dirigían a Pasco a ofrecer un concierto.

Por ello, a través del portal Instarándula, del periodista Samuel Suárez, Domínguez comentó que el video difundido no corresponde al accidente reciente, sino a un hecho del pasado.

“Ese chofer ya no trabaja con nosotros. Fue despedido hace años cuando ocurrió esa situación. Yo mismo salí a dar la cara y reconocí que fue una pésima maniobra”, sostuvo.

Asimismo, lamentó que se intente relacionar dicho video con el accidente más reciente. “Me da pena que quieran vincular un video de hace mucho tiempo con lo que ha pasado ahora. Es simplemente maldad”, agregó.

Por otro lado, el novio de Karla Tarazona defendió al chofer de su orquesta, indicando que gracias a su habilidad al volante, pudo esquivar a otro vehículo, que presuntamente, venía en sentido contrario a ellos y a toda velocidad.

“Lo ocurrido esta vez fue gracias a una excelente maniobra de nuestro chofer para evitar un accidente provocado por otro conductor que se dio a la fuga”, aseguró Domínguez desde una clínica limeña, donde fue dado de alta.

Christian Domínguez: ¿qué dijo tras el accidente?

La madrugada del miércoles 31 de julio, el bus que transportaba a los músicos de la Gran Orquesta Internacional sufrió un accidente mientras ingresaba a la ciudad de Pasco. Afortunadamente, ninguno de los ocupantes resultó herido de gravedad, aunque sí se reportaron golpes y contusiones leves.

“Este video es para darle tranquilidad a nuestras familias. Todos los que viajamos, unas 26 o 27 personas, estamos vivos. Estamos golpeados, sí, pero vivos, que es lo más importante”, declaró el artista en un video publicado en redes sociales.

El también conductor y actor reveló que el accidente los tomó por sorpresa mientras dormían. “Fue horroroso. Todos estábamos dormidos. De pronto, sentimos que el bus caía en línea recta. Pensamos que era un precipicio. Solo esperábamos colapsar. El impacto se sintió como 20 segundos después”, contó en una entrevista con el programa ‘Préndete’.

¿Christian Domínguez sufrió daños?

Aunque ya se encuentra fuera de peligro, y dijo no haber tenido daños graves, el cumbiambero le detalló a Suárez que, tras el accidente sufrió un desgarro muscular de cinco centímetros en la pierna, mismo que le produjo una “pequeña hemorragia”.

De otro lado, y por el impacto emocional, Domínguez explicó que decidió no publicar contenido en sus redes sociales. “No he subido ninguna historia porque no estoy bien emocionalmente. Recién me han dado de alta”, añadió.