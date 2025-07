Christian Domínguez no solo cumplió 42 añitos esta semana, también aprovechó para abrir su corazón y hablar del buen momento que vive, tanto en lo personal como en lo sentimental.

Por ello, acompañado por Karla Tarazona, el cantante aseguró que se siente en paz, feliz y seguro de que está con la persona correcta. “Hoy por hoy estoy en paz, con la mujer de mi vida y muy feliz” , expresó en declaraciones al diario Trome.

El cantante dijo que no volverá a fallar en el amor y que, si alguna vez hace llorar a alguien, será únicamente de alegría | Foto: Instagram

CONOCE MÁS: Christian Domínguez se conmueve con saludo por el Día del Padre del hijo mayor de Karla Tarazona

Además, el líder de la Gran Orquesta Internacional contó que Karla lo viene sorprendiendo desde días antes de su cumpleaños. El domingo pasado organizó una reunión especial para celebrarlo, y él no dudó en agradecerle públicamente.

“Mi hermosa mujer es increíble. Estuvo muy preocupada por todo lo que preparó. Ayer (por el día de su cumpleaños) solo la pasamos en casa porque el sábado me voy de gira con la orquesta. Le agradezco mucho porque es la generadora de todas las cosas”, dijo con emoción.

Domínguez: “No volveré a cometer los errores del pasado”

Christian también aprovechó la ocasión para reflexionar sobre su pasado. En una entrevista con Exitosa, reconoció que ha cometido errores, tal como infidelidades, pero hoy que se siente una persona diferente.

“Estoy seguro de que no volveré a cometer los errores de antes, por los que todos me juzgan y lapidan. He madurado mucho. Si haré llorar a alguien será, pero de alegría y emoción” , sostuvo con firmeza.

Asegura que está decidido a cuidar lo que tiene y no fallar esta vez. “Ya me dieron una segunda oportunidad y por nada del mundo pienso desperdiciarla. Sé lo que quiero, sé que me quieren, y eso vale demasiado para mí”, agregó.