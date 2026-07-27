Karla Tarazona reveló que lleva terapia psicológica con Christian Domínguez. (Foto: Instagram / @latarazona)
Karla Tarazona reveló que lleva terapia psicológica con Christian Domínguez. (Foto: Instagram / @latarazona)
Por Redacción EC

Tras su reciente matrimonio civil con Christian Domínguez, Karla Tarazona reveló que ambos vienen asistiendo a terapia psicológica de pareja como parte de un proceso para fortalecer su relación. La conductora explicó que la decisión fue tomada de mutuo acuerdo y que les ha permitido mejorar la comunicación y afrontar aspectos personales pendientes.

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