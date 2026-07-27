Tras su reciente matrimonio civil con Christian Domínguez, Karla Tarazona reveló que ambos vienen asistiendo a terapia psicológica de pareja como parte de un proceso para fortalecer su relación. La conductora explicó que la decisión fue tomada de mutuo acuerdo y que les ha permitido mejorar la comunicación y afrontar aspectos personales pendientes.

Durante una entrevista con el diario Trome, Karla Tarazona señaló que tanto ella como el cantante han entendido la importancia de trabajar en sí mismos para construir una relación saludable. En ese contexto, aseguró que cada uno carga experiencias pasadas que deben ser atendidas para evitar que afecten su presente.

“Cada uno tiene sus ‘fantasmitas’”, comentó la esposa de Christian Domínguez al referirse a las situaciones personales que ambos han vivido a lo largo de los años. Según explicó, las sesiones terapéuticas les han ayudado a identificar conductas, mejorar la convivencia y fortalecer la confianza mutua.

En una reciente entrevista al lado de Karla Tarazona, Christian Domínguez fue cuestionado por su reacción ante una presunta infidelidad de su esposa. (Foto: Captura de YouTube / SATÉLITE+)

Karla destacó que el objetivo principal de este proceso no es solucionar una crisis, sino seguir construyendo una relación sólida. Además, indicó que la terapia también les permite enfocarse en el bienestar de su familia y en las metas que comparten como pareja.

Asimismo, Karla Tarazona resaltó que acudir a un especialista no debe verse como algo negativo, sino como una herramienta para crecer emocionalmente. En ese sentido, consideró que cada vez más parejas deberían normalizar la búsqueda de apoyo profesional cuando lo consideren necesario.

Las declaraciones llegan semanas después de que la pareja celebrara su matrimonio civil, ceremonia que marcó una nueva etapa en su historia sentimental. Desde entonces, ambos se han mostrado más unidos y han compartido diversos proyectos personales y familiares.

Karla Tarazona habla sobre su relación con Christian Domínguez. (Foto: Instagram/@chrisdominguezof)

La relación entre Karla Tarazona y Christian Domínguez ha estado marcada por momentos de distanciamiento y reconciliación a lo largo de los años. Precisamente por ese historial, la conductora considera que trabajar en su salud emocional y en la comunicación de pareja es fundamental para consolidar esta nueva oportunidad.