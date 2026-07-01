En distintas oportunidades, la hija mayor de Christian Domínguez ha señalado que Karla habría influido en el distanciamiento con su padre. | (Foto: Instagram/@chrisdominguezof)
En distintas oportunidades, la hija mayor de Christian Domínguez ha señalado que Karla habría influido en el distanciamiento con su padre. | (Foto: Instagram/@chrisdominguezof)
Por Redacción EC

La conductora de televisión Karla Tarazona aseguró que no teme emprender acciones legales contra quienes realicen acusaciones graves en su contra, luego de ser consultada por las supuestas declaraciones que brindaría la hija mayor de su esposo, Christian Domínguez, al alcanzar la mayoría de edad.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.