La conductora de televisión Karla Tarazona aseguró que no teme emprender acciones legales contra quienes realicen acusaciones graves en su contra, luego de ser consultada por las supuestas declaraciones que brindaría la hija mayor de su esposo, Christian Domínguez, al alcanzar la mayoría de edad.

Asimismo, Tarazona descartó sentir miedo por los cuestionamientos sobre el trato que mantuvo con la joven cuando convivieron y la supuesta responsabilidad en el distanciamiento entre Domínguez y su hija.

“Acá nadie tiene miedo a nada ni a nadie. Yo siempre lo he dicho, y acá no es que alguien amenazó o dijo algo, pero cuando uno es mayor de edad, y creo que ustedes opinan lo mismo, te haces responsable de las cosas”, manifestó de forma tajante.

Por otro lado, Tarazona se refirió al archivamiento de la demanda interpuesta por Melanie Martínez, madre de la hija mayor del cantante, y señaló que, a diferencia de otras ocasiones, no acudirá a programas de televisión para expresar su posición.

Sin embargo, enfatizó que si alguien la acusa de un hecho grave, procederá a demandar porque las afirmaciones sobre el honor deben estar respaldadas por pruebas.

Ante esta situación, Magaly Medina criticó a Tarazona por llevar el conflicto mediático a instancias judiciales. “Qué manera de hacerle perder el tiempo al Poder Judicial con estas tonterías”.

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