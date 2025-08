La modelo venezolana Korina Rivadeneira sorprendió al revelar que su matrimonio con Mario Hart en 2017 fue una medida desesperada para evitar ser deportada del Perú

Según dijo, por un presunto error en su documentación, estuvo a punto de abandonar el país y volver a Venezuela cuando su pareja le propuso casarse.

“Estaba camino al aeropuerto, había comprado mi pasaje. Me despedí por teléfono y él, llorando, me pidió que me quedara”, narró Korina en el podcast ‘Más vale solo’, en un capítulo del 2024 que se viralizó recientemente.

Añadió que, en esa misma noche Hart la llevó a la playa y le propuso matrimonio: “Aunque no estaba en nuestros planes, lo hicimos por amor y para seguir juntos”.

El error que casi la deja fuera del país fue una incongruencia en su dirección registrada ante Migraciones, lo que generó un proceso en su contra.

“Parece una tontería, pero son reglas”, comentó en la charla con Carlos Carlín, presentador del podcast.

¿Cómo fue el matrimonio de Korina y Mario?

El matrimonio de Korina Rivadeneira y Mario Hart se realizó el 21 de abril de 2017 en Huaral, en medio de polémicas.

Sin embargo, en 2021, el Juzgado Especializado de Familia anuló el matrimonio por presuntas irregularidades en la documentación.

Pese a la decisión judicial, la pareja se mantuvo unida y hoy tienen dos hijos.

Korina Rivadeneira de viaje con Mario Hart tras sentencia contra bailarín que la agredió

El pasado 27 de julio, Korina y Mario fueron captados junto a sus hijos en el aeropuerto Jorge Chávez, aparentemente con rumbo a Piura, donde habrían decidido pasar las Fiestas Patrias alejados del ruido limeño.

Asimismo, este breve viaje fuera de Lima habría sido una manera de tomar distancia de la polémica, tras la sentencia contra el bailarín húngaro Vajda Zoltán, condenado por tocamientos indebidos a la modelo durante una función de circo.