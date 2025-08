El comediante peruano Pablo Villanueva ‘Melcochita’, será el nuevo participante de 'El valor de la verdad’, este domingo 3 de agosto, donde responderá preguntas sobre su carrera, vida personal y un supuesto conflicto con Carlos Álvarez.

De ese modo, sentado en el sillón rojo, el artista de 88 años, responderá si Álvarez le plagió en el pasado. “¿Te robó ideas Carlos Álvarez?” , preguntó Beto Ortiz, conductor del programa.

“Me llamó y me dijo: ‘Mira, aquí el dueño de esta secuencia soy yo y tú no puedes ir encima de mí. ¿Entiendes?’ Le dije: ‘Ah, está bien, señor’”, dijo el comediante y sonero, en el adelanto del programa.

¿Le fue infiel a su esposa?

Otro momento de tensión se vivió cuando le preguntaron: “¿Has sido infiel?”. Su esposa, Monserrat Seminario (41), quien estaba presente en el estudio, evitó que los acompañantes del cómico presionaran el botón rojo para impedir que se mostrara la respuesta.

Melcochita explicó que su pareja suele molestarse por el acercamiento de sus fans en conciertos. “Ella se pone celosa porque las chicas se acercan... a veces me besan en la boca. Yo soy débil. Mientras no me vean en un hotel o falte un día, no pasa nada”, justificó el músico.

“¿Alguna vez he faltado un día en la cama? Que cuente qué día”, agregó en tono desafiante. Monserrat le respondió con ironía: “No me hagas hablar. ¿Ya? ¿Quieres que te cuente?”.

Su salud y rutina diaria

Durante la entrevista, Villanueva también compartió detalles sobre su rutina diaria, especialmente desde que fue internado por una infección respiratoria en septiembre de 2024.

“En la mañana me empujé mi cuáquer (avena) con manzana y leche de soya”, comentó entre risas.

Por su parte, su esposa detalló los suplementos que consume para mantenerse activo. “Toma aceite de hígado de bacalao para los huesos, vitaminas para los ojos, oídos, cerebro, memoria y para el ‘muchachón’ también’”, dijo Monserrat.