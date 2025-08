En la madrugada de este jueves, Karla Tarazona vivió momentos de incertidumbre cuando, pasado las 4 a. m., recibió una llamada de Christian Domínguez, quien le informó que había sufrido un nuevo accidente de tránsito.

Pese a que él aseguró estar bien, Tarazona no dudó en emprender de inmediato un viaje hasta el kilómetro 228 de la carretera Canta–Huallay, alarmada por el accidente que sufrió el bus de La Orquesta Internacional, agrupación que pertenece al cantante.

“Me llamó a las 4:15 de la mañana y me dijo que había tenido un accidente. No lo pensé dos veces, agarré mi carro y le dije que iba a ir. Él me insistió en que no fuera, pero no pude quedarme tranquila”, relató Karla en Préndete (Panamericana TV).

Muy preocupada, la conductora no dudó en tomar el volante y recorrer las aproximadamente cuatro horas de distancia que separan Lima de Pasco, donde Christian se encontraba con los demás miembros de su orquesta, quienes resultaron ilesos tras el accidente.

“Uno no está tranquilo hasta llegar al lugar y ver que las cosas realmente están bien. Al llegar, vi a los chicos, todos asustados, pero agradecida de que solo haya sido un susto. Lo único que hice fue abrazar a Christian” , afirmó Tarazona.

Cabe recordar que, no es la primera vez que Domínguez enfrenta un accidente vehicular, por ello, Karla resaltó su preocupación. “Como no es la primera vez que pasamos por accidentes, ya tengo la cabeza fría, quería era ver que todo estuviera bien”, concluyó.

¿Cómo fue el accidente que sufrió Christian Domínguez y su orquesta?

Un bus que transportaba a Christian Domínguez y a los integrantes de la Gran Orquesta Internacional sufrió un accidente la madrugada del jueves 31 de julio, alrededor de las 4:20 a. m., en el kilómetro 228 de la carretera Canta–Huallay.

Según información preliminar, el conductor del vehículo realizó una maniobra repentina para evitar una colisión frontal con otro automóvil que habría invadido su carril. Esta acción provocó que el bus se despistara y saliera de la vía.

En el vehículo viajaban 27 personas, entre músicos, personal técnico y el propio Domínguez. Pese a la violencia del impacto, no se registraron heridos de gravedad. Los primeros reportes indican que los ocupantes solo sufrieron contusiones leves.

“Este video, principalmente, es para darle tranquilidad a nuestras familias, de las 27 personas que viajamos. Queremos decirles que estamos bien, estamos golpeados, pero estamos vivos, que es lo importante” , declaró el cantante, visiblemente afectado.

Las causas exactas del accidente continúan bajo investigación por parte de las autoridades.