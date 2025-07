Indignado y firme, el mediático Luis Caycho, exesposo de la cantante Lucía de la Cruz, anunció que llegará a Lima para presentar una denuncia por difamación contra la conductora Magaly Medina, luego de que ella difundiera en su programa de ATV, la denuncia de una peruana, residente en España, que lo acusa de violación.

“Siempre he sido buena onda con todos, pero lo que hizo la señora no lo voy a perdonar” , dijo a Trome. “Viajaré a Lima para iniciar mi demanda por difamación agravada porque la señora mancilló mi nombre, mi honor con una denuncia falsa” , agregó.

Sin embargo, no detalló la fecha en que procedería con sus acciones legales.

Caycho reside en España desde 2018 y se dedica a la promoción de eventos y locales nocturnos. Tras conocer la denuncia en su contra, Luis negó los cargos, indicando que se defendería.

“Yo jamás haría ninguna maldad a nadie. Dios me libra de todo malentendido. Estoy muy tranquilo, pero a ustedes les voy a meter una demanda por mancillar mi honor y mi imagen”, publicó en redes sociales en junio pasado.

Por su parte, la comunicadora, que se encuentra en Florida (EE. UU) por unas cortas vacaciones, no se ha pronunciado.

¿De qué fue denunciado Luis Caycho en España?

Luis Caycho fue denunciado en España por presunta agresión sexual contra una compatriota, a quien contactó por redes sociales bajo la oferta de un trabajo de limpieza en su departamento. El hecho ocurrió el 16 de marzo y fue revelado por 'Magaly TV, la Firme’ en un reportaje emitido en junio.

Luis Caycho negó las acusaciones

Según la denuncia, Caycho y la víctima se conocieron en un grupo de Facebook donde se publican empleos temporales para peruanos en el extranjero. Tras conversar por WhatsApp, la joven acudió a su departamento. Allí, él le explicó las tareas, pactaron un pago de 50 euros por dos horas de limpieza, y le ofreció una bebida mientras ella trabajaba.

La mujer relató que, tras ingerir el líquido, comenzó a sentirse confundida y desorientada. Aprovechando ese estado, Caycho presuntamente la llevó a una habitación, para luego agredirla sexualmente. “Me decía: ‘Descansa, descansa’ (...) No recuerdo cuánto tiempo me abusó, no tenía fuerzas”, indicó en su testimonio a la Policía española.

Hermana de la mujer denunciante relató el hecho en 'Magaly TV la Firme' | Foto: ATV (Captura)

En ese sentido, la víctima logró escapar tras vomitar sobre la ropa del presunto agresor. Su hermana aseguró que los exámenes médicos realizados en un centro de salud en España evidenciarían signos de violación. “Mi hermana está segura de lo que pasó, y en los exámenes médicos sale que fue una violación sexual”, declaró.