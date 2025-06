Tras ser denunciado por presunto abuso sexual contra una mujer peruana en España, Luis Caycho, exesposo de Lucía de la Cruz, negó los señalamientos asegurando que se trata de una acusación falsa.

Según documentos policiales, difundidos en ‘Magaly TV, la Firme’, el hecho habría ocurrido el pasado 16 de marzo, cuando la denunciante acudió al domicilio de Caycho en Barcelona para realizar un trabajo de limpieza.

Denunciante asegura haber sido drogada

La víctima, cuya identidad se mantiene en reserva, declaró a las autoridades que ‘Luisito’ le ofreció un vaso con agua que habría contenido una sustancia que la dejó desorientada.

En ese estado de vulnerabilidad, según su testimonio, fue conducida a una habitación donde se produjo el presunto ataque sexual.

“Durante la conversación, dejó de oír claramente lo que él decía. Luis me sujetó, me llevó a una habitación, me estiró en la cama y se puso encima mío. Me decía: ‘Descansa, descansa’ (…) No recuerdo cuánto tiempo me agredió. No tenía fuerzas” , relató.

La mujer aseguró que pudo escapar tras vomitar sobre la ropa de Luis, lo que provocó una distracción momentánea, que le permitió fugar.

Luis Caycho negó las acusaciones

Ante la denuncia, Luis Caycho calificó la acusación como falsa y cuestionó el momento en que se hizo pública, sugiriendo que podría tratarse de una campaña en su contra.

“¿Después de un mes sale a hablar? ¿Y si es verdad, cómo es que sigo libre y no me ha llegado ni una citación? Raro, ¿verdad?” , expresó en entrevista con el diario Trome.

Además, dijo estar dispuesto a someterse a cualquier peritaje forense que las autoridades dispongan: “Yo estoy con mi conciencia limpia y dispuesto a que me hagan todos los exámenes pertinentes, porque el que nada debe, nada teme”.

Anuncia demanda por difamación contra la denunciante y Magaly Medina

Por otro lado, Luisito afirmó que tomará acciones legales no solo contra la denunciante, sino también contra su hermana y Magaly Medina por haber “difundido una acusación sin verificar la información”.

“Lo que sí haré es tomar acciones legales contra esa señora, su hermana y contra Magaly, porque lanzó una nota sin investigar, sin probar la verdad” , manifestó.

Asimismo, reiteró su intención de limpiar su imagen y que todo se esclarezca legalmente: “Han mancillado mi nombre. Van a tener que probar todo lo que han dicho”.

Examen médico confirmaría signos de agresión

Mientras tanto, la hermana de la denunciante afirmó que el parte médico realizado en un centro de salud en España corrobora signos compatibles con una agresión sexual.

“Mi hermana está segura de lo que pasó. En los exámenes médicos sale que fue una violación sexual”, declaró a ‘Magaly TV la Firme’.

Sospechas de fuga: anuncian viaje de Caycho a EE.UU.

En medio de la controversia, usuarios en redes sociales y familiares de la víctima denunciaron un presunto intento de fuga, luego de que un restaurante vinculado a Caycho anunciara un viaje próximo a Estados Unidos.

“[Me dirijo a las autoridades españolas] para que vean un impedimento de salida del país. Este señor quiere salir porque está huyendo de la justicia” , afirmó la hermana de la presunta víctima.

¿Qué hace Luis Caycho en España?

Luis Caycho reside en España desde 2018. Aunque ha declarado ser chef y dueño de varios restaurantes, un informe del programa “Magaly TV” reveló que habría presentado un título falso, y que en realidad se desempeñaría como imagen de algunos locales nocturnos.

Hasta el momento, las autoridades españolas no han emitido una orden de detención ni restricción de salida del país contra el empresario. Sin embargo, el caso continúa en fase de investigación.