Luis Caycho, exesposo de la cantante criolla Lucía de la Cruz, fue denunciado por presunta agresión sexual a una mujer peruana en España, tras contactarla por redes sociales para realizar un trabajo de limpieza en su departamento, el 16 de marzo.

Según un informe emitido por ‘Magaly TV, la Firme’, la denunciante —cuya identidad no ha sido revelada— afirmó que conoció a Caycho en un grupo de Facebook destinado a ofertar empleos temporales entre peruanos residentes en el extranjero.

“Hay un grupo donde ofrecen trabajo (...) él pone que necesita una chica para camarera, pero también le dice que tiene un piso para que limpie, y mi hermana va confiada”, declaró la hermana de la agraviada.

Hermana de la mujer denunciante relató el hecho en 'Magaly TV la Firme' | Foto: ATV (Captura)

El presunto ataque habría ocurrido durante el trabajo

Tras acordar detalles del trabajo por WhatsApp, la mujer acudió al departamento de Caycho, quien le mostró el lugar y explicó las tareas que debía realizar.

Según la denuncia presentada ante la Policía española, mientras ella limpiaba el baño, el acusado le ofreció un vaso de agua que presuntamente contenía alguna sustancia que la dopó.

“Luis le enseñó el piso que limpiaría. Establecieron que el trabajo era por dos horas y cobraría 50 euros. Mientras limpiaba, él le ofreció una bebida que no rechazó por cortesía”, se detalla en el parte policial.

Mujer denuncia a Luis Caycho por abuso

La mujer relató que, luego de ingerir la bebida, comenzó a sentirse confundida y desorientada. Durante ese momento de vulnerabilidad, Caycho la habría llevado a una habitación donde, según su testimonio, la agredió sexualmente.

“Durante la conversación, dejó de oír claramente lo que le decía. Luis me sujeta para llevarme a una habitación del piso, recuerdo que me estira en la cama y se pone encima mío y me dice: ‘Descansa, descansa’ (…) No recuerdo cuánto tiempo me abusó, no tenía fuerzas” , narró en su denuncia.

La víctima logró escapar después de vomitar sobre la ropa del presunto agresor, hecho que lo hizo retroceder momentáneamente.

Luis Caycho negó las acusaciones

Examen médico confirmaría agresión

La hermana de la denunciante aseguró que los exámenes médicos practicados en un centro de salud en España confirmarían signos de agresión sexual.

“Mi hermana está segura de lo que pasó, y en los exámenes médicos sale que fue una violación sexual”, declaró.

Luis Caycho niega acusaciones y anuncia demanda

Frente a la denuncia, Luis Caycho (también conocido como ‘El Chamaco’) negó rotundamente las acusaciones y aseguró que emprenderá acciones legales por difamación.

“Yo jamás haría ninguna maldad a nadie. Dios me libra de todo malentendido. Estoy muy tranquilo, pero a ustedes les voy a meter una demanda por mancillar mi honor y mi imagen”, publicó en redes sociales.

Comunicado de Luis Caycho

¿Intento de fuga? Orquesta anunciaría viaje a EE.UU.

La agrupación musical ‘Los Tumbalafiesta’, vinculada a Caycho, anunció un próximo viaje a Estados Unidos, lo que fue interpretado por familiares de la denunciante como un posible intento de fuga.

“Para que vean un impedimento de salida del país. Este señor quiere salir porque está huyendo de la justicia”, sostuvo la hermana de la víctima.

Debido a esto, también solicitan formalmente que se le imponga impedimento de salida del país mientras continúan las investigaciones.

Luis Caycho reside en España desde 2018 y se dedica a la promoción de eventos y locales nocturnos.

Aunque afirmó haber estudiado cocina en ese país y ser dueño de restaurantes, ‘Magaly TV, la Firme’ reveló que habría presentado certificados falsos y que en realidad, trabajaba como imagen de los establecimientos.