El actor Drake Bell, conocido por su icónico papel en ‘Drake y Josh’ (Nickelodeon, 2004), vuelve a Lima este 14 de noviembre para ofrecer un concierto exclusivo en el Geek Festival 2025, que se realizará en Magdalena del Mar.

De ese modo, el anuncio marca su retorno al país tras la controversia que protagonizó en 2023, cuando canceló su visita debido al incumplimiento de pagos por parte de una empresa productora peruana, encargada de realizar un evento similar.

“El artista que marcó a toda una generación será parte del evento geek más épico del año”, anunció el festival, confirmando que la presentación de Bell se realizará en el Parque Caballero de los Mares.

Además, se anunció que la preventa de entradas comenzará muy pronto, por lo que los organizadores instaron al público a estar atentos. “¡Esto va a ser inolvidable!”, añadieron en su publicación de redes sociales.

Afiche oficial del evento

¿Por qué Drake Bell canceló su visita anterior a Perú?

En noviembre de 2023, Drake Bell debía participar en la Comic Convention Latin America, evento organizado en el Centro de Exposiciones del Jockey Club, en Lima.

Sin embargo, días antes de su presentación, el artista canceló su participación debido a incumplimientos contractuales y uso no autorizado de su imagen.

A través de un comunicado, Bell explicó que, pese a semanas de negociaciones y preparación, decidió retirarse por "falta de profesionalismo y el incumplimiento de pagos por parte de los organizadores".

“Lamento mucho informarles que, por cuestiones ajenas a mí o a mi equipo, y por incumplimiento de pagos, no podré presentarme en la convivencia y firma de autógrafos anunciada” , expresó el artista. “El equipo de la CCLA publicó un video de confirmación sin autorización de parte mía o de mi equipo, infringiendo el acuerdo pactado”, añadió .

Un reencuentro esperado

La participación de Drake Bell en el Geek Festival 2025 representa una nueva oportunidad para sus fans peruanos, quienes no pudieron verlo en su última visita frustrada.

El evento promete ser una experiencia cargada de nostalgia, música en vivo y cultura pop, ideal para revivir los mejores momentos de la infancia y adolescencia de toda una generación.

“Prepárate para revivir tus mejores recuerdos con un show lleno de música, nostalgia y cultura pop”, anunció el festival.

Josh Peck y Drake Bell , ambos actores de 'Drake y Josh' | (Foto: Nickelodeon)

Drake Bell en Lima: fecha, entradas y lugar

Drake Bell, actor y cantante estadounidense, recordado por su papel en "Drake y Josh", ofrecerá un show exclusivo en el marco del Geek Festival 2025.

Fecha del concierto : 14 de noviembre de 2025

: 14 de noviembre de 2025 Lugar : Parque Caballero de los Mares, en Magdalena del Mar – Lima, Perú

: Parque Caballero de los Mares, en Magdalena del Mar – Lima, Perú Entradas: La preventa comenzará muy pronto

¿Drake Bell denunció abuso sexual?

Entre sus polémicas recientes, el actor denunció haber sido víctima de abuso sexual cuando tenía 15 años, mientras grababa la serie de Nickelodeon ‘Drake y Josh’

Se trataría, presuntamente, del entrenador de diálogo Brian Peck, con quien Bell compartió labores en las grabaciones de la recordada teleserie.

Esta revelación fue hecha por el actor en el documental “Investigation Discovery – Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV”, estrenado en marzo de 2024.