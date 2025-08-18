Drake Bell, debido a la fama que ganó cuando fue una estrella juvenil de Nickelodeon, siempre llama la atención. Te digo esto porque justamente el artista ha generado un gran impacto en las redes sociales por el gran paso que dio en el proceso de divorcio de Janet Von Schmeling. Para que sepas más al respecto, lee esta nota por completo.

Primero que nada es fundamental que sepas que el actor y Von Schmeling salieron durante cinco años antes de casarse en 2018. Lo curioso es que, según People, el matrimonio recién se hizo público en 2021. Además, es importante resaltar que ambos tuvieron un hijo: Jeremy Drake Bell, quien nació en junio de 2021.

Si bien muchos llegaron a pensar que la relación iba a durar para siempre, Janet solicitó el divorcio en el condado de Los Ángeles en 2023, alegando “diferencias irreconciliables”, siempre de acuerdo a la citada fuente. Es por eso que, desde entonces, el también cantante y ella han afrontado un proceso de divorcio que cada vez está más cerca de llegar a su fin.

Janet Von Schmeling y Drake Bell en el décimo aniversario del EcoLuxe Lounge para celebrar los Oscar el 24 de febrero de 2017 en Los Ángeles, California. (Foto: Tasia Wells / WireImage / Getty Images) / Tasia Wells

“Están concluyendo ese proceso legal”

Eso último lo indico porque, según People, Drake Bell presentó nuevos documentos en medio del proceso de divorcio en curso en el condado de Seminole, Florida, el jueves 14 de agosto. Además, su mánager Juan José Rovirosa, a través de un correo electrónico enviado al medio en cuestión, indicó que la reciente presentación de la estrella forma parte de una etapa en la que él y su expareja “están concluyendo ese proceso legal”.

Drake Bell es un actor y músico estadounidense que nació el 27 de junio de 1986. (Foto: Young Hollywood / Erik Valenzuela / Getty Images) / Young Hollywood

Jeremy Drake Bell es la prioridad de los dos

“Su prioridad sigue siendo la seguridad y el bienestar de su hijo, y lo hacen con amor y respeto”, subrayó el hombre, que también señaló que Bell y Von Schmeling están “cerrando un hermoso capítulo de sus vidas”. Por lo pronto, no hay más detalles acerca del caso.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí