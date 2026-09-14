El experimentado freestyler tuvo una sólida presentación en el escenario de Paradiso Lima desde la primera ronda del evento, y ahora buscará el título internacional en marzo. (Foto: Red Bull Batalla)
El experimentado freestyler tuvo una sólida presentación en el escenario de Paradiso Lima desde la primera ronda del evento, y ahora buscará el título internacional en marzo. (Foto: Red Bull Batalla)
Por Redacción EC

Tras varios intentos y un largo recorrido en el mundo del freestyle, el desatacado MC peruano, Nekroos, logró finalmente el título que tanto buscaba. El último fin de semana, se consagró ganador de la Final Nacional de Red Bull Batalla Perú 2026/2027, tras superar una exigente jornada en la que dejó en el camino a KG, Ramset, Piero Pistas y Kian.

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