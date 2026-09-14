Tras varios intentos y un largo recorrido en el mundo del freestyle, el desatacado MC peruano, Nekroos, logró finalmente el título que tanto buscaba. El último fin de semana, se consagró ganador de la Final Nacional de Red Bull Batalla Perú 2026/2027, tras superar una exigente jornada en la que dejó en el camino a KG, Ramset, Piero Pistas y Kian.

Desde las primeras rondas, Nekroos mostró una versión sólida y concentrada, aprovechando cada dinámica para imponer su estilo y responder a sus rivales. En octavos de final, frente a KG, consiguió marcar diferencias y protagonizó uno de los momentos más comentados de la batalla al improvisar mientras se colocaba un casco romano. La decisión de los jueces le permitió avanzar a cuartos de final, donde se enfrentó a Ramset.

El camino continuó ante Piero Pistas en semifinales, en un enfrentamiento donde volvió a destacar por su capacidad de respuesta y manejo de los momentos clave. Con una actuación consistente, consiguió su pase a la instancia definitiva, donde Kian lo esperaba para disputar la corona nacional.

La última batalla comenzó con un Kian dispuesto a quedarse con el primer lugar y que consiguió una parada durante la primera ronda. Nekroos; sin embargo, mantuvo la concentración y encontró la manera de inclinar el enfrentamiento a su favor hasta quedarse con la decisión final.

De esta manera, cerró una trayectoria marcada por la perseverancia y el aprendizaje, alcanzando por primera vez el campeonato nacional de Red Bull Batalla Perú.

Más allá del resultado, esta edición también significó un cambio en la forma en que el MC afrontó la competencia. Durante la jornada, Nekroos destacó la importancia de llegar con una mentalidad diferente y el papel que tuvo su fe a lo largo de este proceso.

Ahora, el MC tendrá un nuevo desafío en el país. Junto a Almendrades, representará al Perú en la próxima Final Internacional de Red Bull Batalla, donde ambos buscarán llevar el freestyle peruano a lo más alto frente a representantes de distintos países.

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