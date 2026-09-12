El freestyle mundial volverá a tener una de sus noches más importantes en Lima. Once años después de haber recibido la Final Internacional de Red Bull Batalla, la capital peruana será nuevamente sede de la competición de freestyle en español más importante del mundo, que reunirá a algunos de los mejores MCs del circuito el 20 de marzo de 2027. Esta noticia llega en marco de la victoria de Nekroos en la final nacional de este sábado.

La Plaza de Toros de Acho será el escenario elegido para conocer al nuevo campeón internacional de Red Bull Batalla. Los aficionados que quieran ser parte de esta cita ya pueden adquirir sus entradas oficiales a través de redbull.com/peru27, hasta agotar stock.

El regreso tiene además un significado especial para la escena peruana. La última vez que Lima recibió una Final Internacional fue en 2016, cuando miles de aficionados se reunieron en la Costa Verde para presenciar una definición que terminó con el español Skone como campeón, tras imponerse en la final al peruano Jota.

La lista de participantes todavía seguirá creciendo a medida que avancen las Finales Nacionales, pero la competición ya tiene confirmados a sus primeros cuatro clasificados. Entre ellos estará el chileno El Menor, actual campeón internacional; el peruano Almendrades, subcampeón de la última edición; el colombiano Valles-T, quien ocupó el tercer lugar, y el venezolano Lancer Lirical, clasificado tras no haber podido competir en la edición anterior.

Con la venta de entradas ya iniciada, comienza también la cuenta regresiva para el regreso de una de las citas más importantes del freestyle mundial a Lima. El próximo 20 de marzo de 2027, Perú volverá a convertirse en punto de encuentro para los mejores MCs y una comunidad que, once años después de aquella histórica final de 2016, tendrá nuevamente una final internacional en casa.