La final internacional de la Red Bull Batalla 2027 vuelve a Lima.
La final internacional de la Red Bull Batalla 2027 vuelve a Lima.
Por Redacción EC

El freestyle mundial volverá a tener una de sus noches más importantes en Lima. Once años después de haber recibido la Final Internacional de Red Bull Batalla, la capital peruana será nuevamente sede de la competición de freestyle en español más importante del mundo, que reunirá a algunos de los mejores MCs del circuito el 20 de marzo de 2027. Esta noticia llega en marco de la victoria de Nekroos en la final nacional de este sábado.

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