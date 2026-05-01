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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Jorge Chávez Noriega

Nos encontramos con la ‘crew’ Inti Rhymes en el Parque Olímpico de San Borja. Son jóvenes entre los 18 y 27 años que han hecho de ese espacio una trinchera creativa: riman, se responden, se desafían. Pero, sobre todo, se escuchan. Hay humor, hay calle y una mirada social que atraviesa cada verso. En medio de ese círculo está Daniel Almendrades (24), finalista internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos, moviéndose con naturalidad entre los suyos, en lo que parece ser su hábitat natural.

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