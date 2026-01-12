Desde que se hizo oficial su llegada a Cadillac para la Fórmula 1 2026, Sergio Pérez ha estado presente en los medios de comunicación. De hecho, el mexicano fue despedido en diciembre del 2024 de Red Bull, al igual que el director Christian Horner (mediados 2025), y hoy reveló detalles de lo que fue esa ‘tensa’ despedida.

En entrevista con el podcast Cracks, Checo Pérez recordó la conversación que tuvo con Horner cuando le anunciaron su salida de la escuela tras terminar en el octavo lugar en 2024.

Pérez: “En mi conversación de despedida con Christian, le dije: ‘oye Christian, ¿qué vas a hacer cuando no funcione con Liam (Lawson)?’”.

Horner: “Bueno, ahí está Yuki (Tsunoda)”.

Pérez “¿Y qué pasa cuando eso no funciona?”

Horner: “Bueno, tenemos muchos conductores”.

Pérez: “Bueno, los vas a utilizar todos”.

Horner: “Sí, lo sé...”

En otro momento, Pérez agregó que su rendimiento en Red Bull se tomó como el principal problema dentro de la escudería para desviar la atención de las dificultades que había ocasionado Horner por su supuesta conducta indebida con una empleada.

“Hubo mucha presión ese año. Christian tenía algunos problemas, así que yo también fui un poco la distracción. Yo era la gran distracción. Nadie hablaba de nada más que de mí, de mi rendimiento, de lo mal que lo estaba haciendo", expuso el mexicano.