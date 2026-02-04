Checo Pérez vuelve a la Fórmula 1 y liderará el debut histórico de Cadillac en 2026

La temporada 2026 de la Fórmula 1 marcará un regreso muy esperado para el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez, quien volverá a la máxima categoría tras ausentarse en 2025 y se unirá al nuevo equipo Cadillac, que debuta como escudería en el campeonato mundial. Esta incorporación de Cadillac amplía la parrilla a 11 equipos y representa una apuesta ambiciosa del fabricante estadounidense en el campeonato, respaldado también por Ferrari como proveedor de motores.

Checo Pérez será compañero de Valtteri Bottas en Cadillac, conformando una dupla de pilotos con experiencia que buscará no solo consolidarse en la parrilla, sino también construir un proyecto competitivo desde cero. El mexicano ha participado activamente en el desarrollo del monoplaza y ha expresado su entusiasmo por ser parte de un proyecto que ve como un “gran desafío” y una oportunidad para hacer historia en la F1.

La pretemporada de 2026 ha comenzado con pruebas tanto de Cadillac como de otros equipos, donde han enfrentado retos técnicos debido al nuevo reglamento que incluye importantes cambios aerodinámicos y en la gestión de energía. Checo y Bottas han trabajado en sesiones de pruebas como la de Barcelona para acumular kilómetros y evaluar la fiabilidad del nuevo monoplaza antes del inicio oficial de la temporada.

El calendario de la temporada 2026 comenzará con el Gran Premio de Australia en marzo, donde Cadillac y Pérez harán su debut competitivo en la Fórmula 1. Con un reglamento renovado y una parrilla más amplia, la temporada que se aproxima promete ser una de las más abiertas e impredecibles, ofreciendo a pilotos y equipos la posibilidad de sorprender.