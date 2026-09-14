Por Redacción EC

¿Guiño a Messi? L’Équipe sorprendió con una portada dedicada al Balón de Oro, donde aparecen grandes figuras del fútbol mundial y Lionel Messi destaca entre los principales candidatos internacionales mundiales.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.