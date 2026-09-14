¿Guiño a Messi? L’Équipe sorprendió con una portada dedicada al Balón de Oro, donde aparecen grandes figuras del fútbol mundial y Lionel Messi destaca entre los principales candidatos internacionales mundiales.

La edición francesa reúne a Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Lionel Messi, Ousmane Dembélé y Harry Kane, futbolistas que buscan protagonismo en una de las distinciones individuales más prestigiosas del fútbol.

Messi aparece en el centro de la composición, acompañado por el tradicional trofeo dorado, detalle que rápidamente generó atención entre los aficionados y abrió diversas interpretaciones en redes sociales digitales.

Con esta portada, L’Équipe coloca nuevamente a Messi dentro de la conversación, aunque comparte protagonismo con jóvenes estrellas y figuras consolidadas que también aspiran a quedarse con el codiciado premio.

El Balón de Oro será entregado el próximo 26 de octubre en el London Palladium de Londres, Inglaterra.