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Resumen

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Una iniciativa de la plataforma oficial del galardón busca elegir la mejor edición de la historia. (Fotos: AFP)
Una iniciativa de la plataforma oficial del galardón busca elegir la mejor edición de la historia. (Fotos: AFP)
Por Marco Quilca León

La histórica rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi volvió a trasladarse fuera de las canchas. Esta vez, ambos futbolistas se enfrentan en una curiosa votación impulsada por la plataforma oficial del Balón de Oro, que busca elegir la mejor temporada de un ganador del prestigioso galardón. Y, por ahora, el portugués saca una amplia ventaja sobre el argentino.

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