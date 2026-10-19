La histórica rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi volvió a trasladarse fuera de las canchas. Esta vez, ambos futbolistas se enfrentan en una curiosa votación impulsada por la plataforma oficial del Balón de Oro, que busca elegir la mejor temporada de un ganador del prestigioso galardón. Y, por ahora, el portugués saca una amplia ventaja sobre el argentino.

Según informó TyC Sports, el Balón de Oro que Cristiano conquistó en 2008 encabeza la elección con el 62% de los votos. Aquel reconocimiento llegó durante su etapa en el Manchester United, cuando ganó la Premier League y la Champions League, además de terminar como máximo goleador de la liga inglesa con 31 tantos. Fue el primero de los cinco Balones de Oro que obtuvo a lo largo de su carrera.

En el segundo lugar aparece Messi con el premio de 2012, que acumula el 13% de las preferencias. Ese año, el argentino alcanzó una cifra histórica al convertir 91 goles en 69 partidos, un registro que marcó un hito en el fútbol mundial. Sin embargo, el apoyo al rosarino está repartido entre las distintas ediciones en las que ganó el trofeo. Su Balón de Oro de 2023, conseguido después de conquistar el Mundial de Qatar con Argentina, ocupa el siguiente puesto con el 9%.

La votación también incluye otras temporadas de ambos astros. El Balón de Oro de Cristiano en 2007 reúne el 7%, mientras que el de 2016 alcanza el 2%. Otros premios de Messi y del portugués apenas registran el 1%, de acuerdo con los resultados difundidos. La iniciativa contempla a diez leyendas que ganaron el galardón en más de una ocasión, entre ellas Ronaldo Nazário, Johan Cruyff, Michel Platini, Marco van Basten y Alfredo Di Stéfano.

⚠️🌕 La cuenta oficial del Balón de Oro lanzó una votación para elegir al BOAT, sí al BALON DE ORO DE TODOS LOS TIEMPOS, con el costo de €1 POR VOTO. En la lista solo están aquellos jugadores que ganaron el premio al menos DOS VECES y aparecen: 🇦🇷 Lionel Messi. 🇵🇹 Cristiano Ronaldo. 🇧🇷 Ronaldo Nazário. 🇳🇱 Marco Van Basten. 🇫🇷 Michel Platini. 🇩🇪 Karl-Heinz Rummenigge. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Kevin Keegan. 🇳🇱 Johan Cruyff. 🇩🇪 Franz Beckenbauer. 🇪🇸🇦🇷 Alfredo Di Stéfano. 👀 Lo curioso es que no se elige solo al futbolista sino al AÑO en el que ganó el BdO. Ahora mismo, el que está GANANDO EL PREMIO es CRISTIANO RONALDO, con su temporada 2008. El ganador será anunciado el 28 de Octubre. ‼️ — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 19, 2026

No obstante, la mecánica de participación introduce un detalle importante: cada voto cuesta un euro y los aficionados pueden votar varias veces, incluso por el mismo candidato. Por ello, los porcentajes reflejan las preferencias acumuladas en esta elección y no constituyen una medición definitiva sobre quién tuvo la mejor temporada de la historia. La votación permanecerá abierta hasta el 27 de octubre, según el horario de París.

Mientras la elección continúa, la rivalidad entre Messi y Cristiano vuelve a generar debate entre sus seguidores. El portugués domina por ahora con su campaña de 2008, pero el resultado final todavía puede cambiar. La pregunta es si el año récord de goles del argentino o alguna de sus otras temporadas podrá recortar la distancia frente a uno de los mejores años de la carrera de CR7.

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