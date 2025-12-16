El peruano Leo Solórzano se coronó subcampeón del torneo mundial Red Bull Tetris el 13 de diciembre, tras ser vencido en la gran final por su rival turco Fehmi Atalar en un tremenda contienda que se replicó en los cielos de Dubái gracias a un ejército de de 2.800 drones.

Fue un tremendo viaje para nuestro compatriota, campeón nacional del campeonato Red Bull Tetris Perú que le permitió medirse con algunos de los mayores jugadores de este videojuego a nivel mundial, incluyendo una victoria en las semifinales contra el representante de Francia.

La pelea final se resolvió en 10 minutos, cinco distribuidos entre ambos rivales para conseguir la mayor cantidad de puntos. Solórzano consiguió 57.164 mientras que Atalar llegó al increíble puntaje de 168.566.

Leo Solórzano celebrando su victoria en la semifinal de Red Bull Tetris. / Red Bull

“En mis cinco años de experiencia con el Tetris, éste ha sido el mejor momento, y este acontecimiento ha sido único en su género. No se puede describir con palabras”, afirmó Atalar en diálogo con Red Bull. “Conseguí jugar como una máquina, y aunque podría haber hecho las cosas un poco más limpias, logré una carrera impecable y no perdí ni un solo punto en ninguna de mis partidas, así que estoy muy contento”.

La contienda fue particularmente memorable por ser la primera vez que una gran final de un torneo se desarrolla utilizando drones en lugar de patallas para simular los pixeles del juego, creando un extravagante escenario donde la pantalla de Tetris estaba conformada por el cielo y sus contornos por el monumento llamado Dubai Frame, un edificio que simula la apariencia de un marco de fotos.

El torneo también contó con la presencia del inventor de Tetris, Alexey Pajitnov, y el hombre que lo dio al resto del mundo, Henk Rogers, con quienes los jugadores tuvieron la oportunidad de conocer. También fue invitado a la velada el creador de contenido y desarrollado de videojuegos peruano Philip Chu Joy.