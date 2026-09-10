La cuenta regresiva para la Final Nacional de Red Bull Batalla Perú 2026 ya comenzó. Este sábado 12 de setiembre, los mejores exponentes del freestyle peruano se encontrarán en Paradiso Lima, en el distrito de Chorrillos, para protagonizar una noche de rimas, técnica y creatividad.

Las puertas abrirán desde las 4:30 p. m. y las batallas comenzarán a las 7:00 p. m., dando inicio a una competencia en la que los MCs buscarán quedarse con el título nacional y obtener el pase a la Final Internacional.

El cuadro de participantes está conformado por MCs que consiguieron su clasificación a través de las audiciones, además de quienes obtuvieron su cupo directo tras destacar en la edición anterior. Además, tras la repentina baja del histórico Stick, se confirmó que Kian tomará su lugar.

Participantes de la Final Nacional Perú 2026

Jota Shoy

Katacrist

KG

Letras

MSL

NSP

Piero Pistas

Ramset

Kian

Venti

Nekroos

Icon

JC Snake

Cafú

Lucio

RGB

Cabe mencionar que el vigente campeón nacional, Almendrades, no será parte este año, pues obtuvo el subcampeonato internacional, y aseguró su cupo en la siguiente edición internacional de la competencia, por lo que, al menos, Perú tendrá a dos representantes locales para buscar hacer historia en el torneo.

Almendrades venció a Nekroos en la Final Nacional Perú 2025. (Foto: Red Bull Batalla)

Jurados de la Final Nacional Perú 2026

La competencia contará con la participación de los experimentados 3 Segundos, Hampper y Acertijo, los mismos que tendrán la misión de evaluar cada rima y dar los más certeros veredictos en cada una de las batallas.

Hosts y DJ de la Final Nacional Perú 2026

Por su parte, DJ Mandado será el encargado de las mezclas y Anndy y Mcias asumirán el rol de hosts durante el evento. Este último también fue el presentador en la edición 2025, y se destaca por una vitalidad y conexión única con el público.

Todo está listo para una nueva edición que pondrá a prueba el ingenio, la capacidad de respuesta y el estilo de cada participante. Las puertas abrirán a las 4:30 p. m. y cerrarán a las 8:00 p. m. El evento se realizará en Paradiso Lima, ubicado en Av. Alameda Sur 1530, Chorrillos 15067.

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