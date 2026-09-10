El ganador representará a nuestro país en la Final Internacional que también se realizará en este territorio, tal cual ocurrió en 2016. (Foto: Red Bull Batalla)
El ganador representará a nuestro país en la Final Internacional que también se realizará en este territorio, tal cual ocurrió en 2016. (Foto: Red Bull Batalla)
Por Redacción EC

La cuenta regresiva para la Final Nacional de Red Bull Batalla Perú 2026 ya comenzó. Este sábado 12 de setiembre, los mejores exponentes del freestyle peruano se encontrarán en Paradiso Lima, en el distrito de Chorrillos, para protagonizar una noche de rimas, técnica y creatividad.

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