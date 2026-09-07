Por Sonia del Águila

Michael Jackson tenía apenas once años cuando “I Want You Back” convirtió a The Jackson 5 en un fenómeno. Era el menor de cinco hermanos sobre el escenario, pero su voz, sus movimientos y su gran carisma empezaron muy pronto a colocarlo en el centro. Con el tiempo, aquel niño dejaría el grupo y se convertiría en una estrella capaz de trascenderlo.

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