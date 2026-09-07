The Jacksons, el legendario grupo de soul y pop, cuna artística de Michael Jackson, llega por primera vez a Lima con un concierto el próximo martes 15 de diciembre, en el Costa 21. Este lunes 7 de diciembre inicia la preventa de entradas a través de Teleticket.

El anuncio de la llegada de la agrupación que estará liderada por Jackie Jackson y Marlon Jackson, dos de los miembros originales que dieron vida al grupo, ha generado una enorme expectativa entre distintas generaciones de seguidores del pop, el disco y el R&B clásico.

En este concierto inédito, los asistentes podrán disfrutar en vivo de clásicos como “ABC”, “I Want You Back”, “I’ll Be There”, “The Love You Save” y “Can You Feel It”.

The Jacksons llegará al país por primera vez y se presentará el próximo 15 de diciembre en Costa 21. (Foto: Instagram / @teleticket.oficial)

Preventa de entradas y venta general

El inicio de la preventa exclusiva comienza este lunes 7 de setiembre desde las 9 a.m. a través de Teleticket. Esta etapa cuenta con un 20% de descuento y es válida hasta el 11 de setiembre o hasta agotar stock.

La promoción contempla un stock mínimo de 1,000 entradas disponibles y se puede adquirir con cualquier medio de pago disponible en Teleticket. Luego de culminar la preventa, la venta general iniciará inmediatamente y se podrá adquirir a su precio regular.

Precio de las entradas

Los precios para las entradas de The Jacksons en Lima van desde los S/ 162 para la Zona General hasta los S/ 495 para la Zona Jackson Welcome Drink.

Zona Jackson Welcome Drink: S/ 495 (Preventa) / S/ 605 (Precio regular)

S/ 495 (Preventa) / S/ 605 (Precio regular) Zona Jackson: S/ 405 (Preventa) / S/ 495 (Precio regular

S/ 405 (Preventa) / S/ 495 (Precio regular Zona ABC: S/ 315 (Preventa) / S/ 385 (Precio regular

S/ 315 (Preventa) / S/ 385 (Precio regular Zona General: S/ 162 (Preventa) / S/ 198 (Precio regular

The Jacksons llegará al país por primera vez y se presentará el próximo 15 de diciembre en Costa 21. (Foto: Instagram / @teleticket.oficial)

Los organizadores indicaron que el público peruano debe prepararse para “vivir una noche llena de recuerdos, emociones y felicidad junto a los mejores éxitos”, catalogando el evento como una oportunidad única para revivir la energía de la cuna artística del ‘Rey del Pop’.

De esta manera, The Jacksons, grupo que marcó los inicios de Michael Jackson, llegará por primera vez a Lima el martes 15 de diciembre de 2026 en Costa 21 de San Miguel. Entradas en Teleticket.