The Jacksons llegará al país por primera vez y se presentará el próximo 15 de diciembre en Costa 21. (Foto: Instagram / @teleticket.oficial)
The Jacksons llegará al país por primera vez y se presentará el próximo 15 de diciembre en Costa 21. (Foto: Instagram / @teleticket.oficial)
Por Redacción EC

The Jacksons, el legendario grupo de soul y pop, cuna artística de Michael Jackson, llega por primera vez a Lima con un concierto el próximo martes 15 de diciembre, en el Costa 21. Este lunes 7 de diciembre inicia la preventa de entradas a través de Teleticket.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.