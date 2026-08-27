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Harry Styles pidió al público acompañar con sus voces una de las canciones más emblemáticas de Dolly Parton. ( Foto: Captura de video - "Variety" / AFP)
Harry Styles pidió al público acompañar con sus voces una de las canciones más emblemáticas de Dolly Parton. ( Foto: Captura de video - "Variety" / AFP)
Por Agencia EFE

Harry Styles rindió un emotivo homenaje a Dolly Parton durante el primer concierto de su residencia en el Madison Square Garden de Nueva York, con el fondo de una de las canciones más conocidas de la cantante, “I Will Always Love You”.

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