La música country perdió este martes a una de sus figuras más reconocidas. Dolly Parton murió a los 80 años, según confirmó su familia, poniendo fin a una carrera de más de seis décadas marcada por éxitos como Jolene, 9 to 5 e I Will Always Love You. La noticia fue difundida este 25 de agosto y rápidamente generó reacciones en la industria musical y entre millones de seguidores de la artista.

¿De qué murió Dolly Parton?

Hasta el momento, la familia de Dolly Parton no ha revelado oficialmente la causa de su muerte. Su fallecimiento ocurrió después de varios meses en los que la cantante había enfrentado distintos problemas de salud que incluso afectaron su agenda profesional. Medios estadounidenses reportaron que la artista había atravesado complicaciones relacionadas con cálculos renales y otros problemas que habían debilitado su organismo.

Cuatro días antes de su muerte, Parton había hablado con People sobre su estado de salud y reconoció que estaba atravesando un periodo complicado. La cantante explicó que había dejado de lado algunos problemas personales mientras cuidaba a su esposo, Carl Dean, quien falleció en marzo de 2025. También había cancelado una residencia en Las Vegas porque consideraba que no podía ofrecer sobre el escenario el nivel que esperaba de sí misma.

Los problemas de salud que afrontó

En mayo de 2026, Dolly Parton informó que estaba recibiendo tratamiento por problemas relacionados con sus sistemas inmunitario y digestivo. En ese momento, decidió cancelar su esperada residencia en Las Vegas para priorizar su recuperación. La artista aseguró entonces que respondía bien a los medicamentos y tratamientos, y que percibía una mejoría progresiva.

Meses antes, la cantante había relatado sentirse agotada luego de atravesar el duelo por la muerte de su esposo, Carl Dean, y de postergar el cuidado de su propia salud. También tuvo que retirarse de la inauguración de una atracción en Dollywood, su parque temático en Tennessee, tras sufrir un cuadro de deshidratación, según reportes de prensa estadounidense. Estos antecedentes explican la preocupación que rodeó su estado de salud, pero no constituyen una causa de muerte confirmada.

Dolly Parton habló de su salud días antes de morir

La última actualización pública de Parton resulta especialmente significativa tras conocerse su fallecimiento. La artista había asegurado que continuaba recuperándose y trabajando, mientras mantenía abiertos varios proyectos. Su actitud durante esos últimos días contrastaba con la preocupación que había generado entre sus seguidores debido a sus problemas de salud y a la suspensión de algunas actividades.

La cantante también había mantenido una relación cercana con sus seguidores durante los últimos meses. En junio realizó una de sus últimas apariciones públicas, durante la inauguración de un establecimiento en Tennessee. De acuerdo con Entertainment Weekly, aquel evento ocurrió el 24 de junio de 2026, exactamente dos meses antes de su muerte.

Una carrera que marcó la música country

Dolly Parton nació en Tennessee en 1946 y construyó una trayectoria que trascendió ampliamente la música country. Además de cantante y compositora, fue actriz, empresaria y filántropa. Vendió más de 100 millones de discos y recibió numerosos reconocimientos, incluidos premios Grammy. Su influencia también llegó al cine, con películas como 9 to 5 y Steel Magnolias.

Uno de sus mayores legados fue su capacidad para convertir canciones personales en éxitos universales. I Will Always Love You, escrita e interpretada originalmente por Parton, alcanzó posteriormente una dimensión mundial gracias a la versión de Whitney Houston. A ello se sumó su trabajo filantrópico, especialmente a través de la Imagination Library, programa dedicado a fomentar la lectura infantil.

La muerte de Dolly Parton deja así una enorme huella en la cultura estadounidense y en la música internacional. Aunque todavía se espera que su familia informe oficialmente la causa del fallecimiento, su trayectoria permite entender la dimensión de la pérdida: durante décadas, Parton consiguió convertirse no solo en una estrella del country, sino también en una figura cultural reconocida por varias generaciones.