La cantante estadounidense agradeció el Premio a la Trayectoria en un vídeo preparado antes de su deceso | Foto: EFE
La cantante estadounidense agradeció el Premio a la Trayectoria en un vídeo preparado antes de su deceso | Foto: EFE
Por Redacción EC

Durante la celebración de los Americana Music Honors & Awards se emitió un mensaje de vídeo grabado por la cantante Dolly Parton antes de su fallecimiento, donde agradeció la entrega de un reconocimiento a su carrera artística.

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