Durante la celebración de los Americana Music Honors & Awards se emitió un mensaje de vídeo grabado por la cantante Dolly Parton antes de su fallecimiento, donde agradeció la entrega de un reconocimiento a su carrera artística.

En la grabación previa a su muerte, anunciada el pasado 25 de agosto, la intérprete se dirigió al público para manifestar su gratitud por el Premio a la Trayectoria que le otorgaron.

Oh my god. When Dolly Parton heard she was being honored by the Americana Music Association this year, she recorded a video for tonight's awards show. 🥹



There's not a dry eye in The Ryman tonight. 🦋￼ pic.twitter.com/S4UiuDsNzt — Eh, what’s up Doc  (@rabbitSZN2) September 17, 2026

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“La música de raíces, o lo que ahora se llama música americana, es la que tocaba de niña en las Smoky Mountains. Es esa misma música la que me trajo de vuelta al este de Tennessee en 1997 para escribir y grabar mi álbum ‘Hungry Again’”, señaló.

En el material audiovisual, la cantautora explicó que dicha producción le permitió desarrollar proyectos de bluegrass y acústicos que marcaron una nueva etapa en su trayectoria.

“Ahora, nuevos fans han descubierto esos álbumes, nuevas comunidades de música americana los han acogido con entusiasmo y, ahora, mirando hacia atrás, veo esta etapa de mi carrera como una especie de renacimiento musical”, expresó Parton antes de finalizar su discurso con la frase “Los querré siempre”, en referencia a su tema ‘I Will Always Love You’.

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La transmisión del vídeo estuvo precedida por unas palabras de la cantante Emmylou Harris, quien recordó su trabajo conjunto en el disco ‘Trio’ de 1987.

Asimismo, las artistas Brandi Carlile y el trío I’m With Her realizaron una presentación musical en su honor con la interpretación de la canción ‘Coat of Many Colors’.

*Con información de EFE

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