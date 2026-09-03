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En el día de su muerte, fans dejaron flores y regalos en su estrella del Paseo de la Fama de Hollywood | Foto: EFE
En el día de su muerte, fans dejaron flores y regalos en su estrella del Paseo de la Fama de Hollywood | Foto: EFE
/ CHRIS TORRES
Por Agencia EFE

La estrella del Paseo de la Fama que honra a Dolly Parton tuvo que ser reparada tras haber sido vandalizada poco después que se reportara su muerte, en un incidente que por primera vez afectó a esta placa conmemorativa.

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