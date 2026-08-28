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Dolly Parton dejó guardada una canción secreta en una cápsula del tiempo que está previsto abrir en el centenario de su nacimiento; es decir, el 19 de enero de 2046. (Foto: AFP)
Dolly Parton dejó guardada una canción secreta en una cápsula del tiempo que está previsto abrir en el centenario de su nacimiento; es decir, el 19 de enero de 2046. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

La leyenda de la música country, Dolly Parton, fallecida el pasado martes 25 de agosto a los 80 años, dejó guardada una canción secreta en una cápsula del tiempo que está previsto abrir en el centenario del nacimiento de la artista, el 19 de enero de 2046.

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