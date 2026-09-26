La cantante estadounidense de música country Dolly Parton falleció a los 80 años el pasado 25 de agosto | Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER
La cantante estadounidense de música country Dolly Parton falleció a los 80 años el pasado 25 de agosto | Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER
Por Redacción EC

El estado de Nueva York declaró oficialmente este viernes 25 de septiembre como el Día de Dolly Parton, en un tributo a la trayectoria musical y labor filantrópica de la artista estadounidense fallecida el pasado 25 de agosto.

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