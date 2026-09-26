El estado de Nueva York declaró oficialmente este viernes 25 de septiembre como el Día de Dolly Parton, en un tributo a la trayectoria musical y labor filantrópica de la artista estadounidense fallecida el pasado 25 de agosto.

La elección de la fecha responde a una referencia directa a su tema “9 to 5”, según precisó la gobernadora estatal Kathy Hochul, quien mediante un comunicado afirmó que “Dolly Parton no solo creó música que unió a muchos, sino que también dedicó su vida a ayudar a los necesitados, y su voz icónica y su generosidad jamás serán olvidados aquí en Nueva York”.

(ARCHIVO) - La cantante estadounidense Dolly Parton se presenta en el escenario Pyramid del Festival de Artes Escénicas Contemporáneas de Glastonbury 2014, en Worthy Farm, cerca de Pilton, Somerset, Reino Unido, el 29 de junio de 2014 | EFE/EPA/WILL OLIVER / WILL OLIVER

Además, la administración estatal asignó un millón de dólares para fortalecer la alianza con la Biblioteca de la Imaginación de Dolly Parton, un programa gestionado junto a la Oficina de Servicios para Niños y Familias que distribuye libros gratuitos cada mes a menores de hasta cinco años de edad.

La iniciativa editorial fue creada por la cantante en 1995 en el estado de Tennessee y cuenta en la actualidad con presencia en cinco países, alcanzando la cifra de tres millones de textos repartidos mensualmente con el respaldo de la Fundación Dollywood y socios comunitarios.

LEE TAMBIÉN: Dolly Parton habría dejado guardada una canción secreta en una cápsula del tiempo

Finalmente, los homenajes por el deceso de la intérprete se extendieron a ciudades de Tennessee, la legislatura de California y la aerolínea Southwest, tras su fallecimiento registrado a los 80 años en una clínica de Nashville a causa del cáncer.

*Con información de EFE

VIDEO RECOMENDADO: