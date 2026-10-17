El grupo se presenta el sábado 17 de octubre en el Estadio Nacional, como parte de su gira 'Run For Your Lives' | Foto: Difusión
El grupo se presenta el sábado 17 de octubre en el Estadio Nacional, como parte de su gira 'Run For Your Lives' | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El grupo británico de heavy metal Iron Maiden se presentará este sábado en el Estadio Nacional como parte de su gira ‘Run For Your Lives’, evento que contará con un estricto control de seguridad y restricciones de acceso para garantizar el desarrollo normal.

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