El grupo británico de heavy metal Iron Maiden se presentará este sábado en el Estadio Nacional como parte de su gira ‘Run For Your Lives’, evento que contará con un estricto control de seguridad y restricciones de acceso para garantizar el desarrollo normal.

Para la revisión de accesos, que estará a cargo de la Policía Nacional del Perú y personal de seguridad privada, se definió la siguiente lista de artículos que no podrán ingresarse al recinto:

Pirotecnia: Bengalas y fuegos artificiales de cualquier tipo.

Bengalas y fuegos artificiales de cualquier tipo. Equipos de fotografía y grabación: Cámaras de lente removible, filmadoras, grabadoras, laptops, drones, trípodes y selfie sticks .

Cámaras de lente removible, filmadoras, grabadoras, laptops, drones, trípodes y . Equipaje: Mochilas y bolsas grandes, maletas o maletines que superen las dimensiones máximas permitidas de 30 x 30 x 15 cm.

Mochilas y bolsas grandes, maletas o maletines que superen las dimensiones máximas permitidas de 30 x 30 x 15 cm. Alimentos y bebidas: No se permite el ingreso de comida ni recipientes (botellas, tomatodos, tápers o latas), aunque estos sí podrán consumirse en la fila previa al ingreso.

No se permite el ingreso de comida ni recipientes (botellas, tomatodos, tápers o latas), aunque estos sí podrán consumirse en la fila previa al ingreso. Objetos punzocortantes y peligrosos: Artículos con pico o púas, cadenas, armas de cualquier tipo y cualquier otro elemento potencialmente peligroso.

Artículos con pico o púas, cadenas, armas de cualquier tipo y cualquier otro elemento potencialmente peligroso. Artículos de visibilidad o iluminación: Punteros láser o LED, paraguas, sombrillas y carteles, banderolas o posters de gran tamaño (únicamente se permitirán los de tamaño chico y mediano).

Para atender emergencias o contingencias, el recinto contará con un servicio médico interno, mientras que la venta presencial de entradas se mantendrá disponible en la boletería del lado Occidente (calle José Díaz) desde las 3:30 p. m.

Dado que el evento no contará con estacionamiento vehicular, los organizadores sugirieron acudir en transporte público o taxi, llegar bien hidratados, portar siempre el DNI, evitar comprar a revendedores y colaborar con la revisión de equipaje de mano.

Fans de Iron Maiden en las previas a su concierto en el Estadio Nacional | (Foto: Julio Reaño/ GEC)

Iron Maiden prohíbe las bengalas en su concierto de Lima

Por otro lado, la organización del concierto enfatizó que queda estrictamente prohibido el ingreso de bengalas y cualquier tipo de pirotecnia, medida que responde a una solicitud directa de los artistas para resguardar su salud.

El control de esta restricción se adoptó tras un incidente ocurrido el pasado 14 de octubre en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, Ecuador, donde el vocalista Bruce Dickinson interrumpió el show tras el uso de fuego artificial en el público.

El estado de salud de Dickinson exige un cuidado especial en sus vías respiratorias tras haber superado el cáncer de lengua y garganta en 2015, motivo por el cual el humo tóxico afecta directamente su capacidad para cantar.

“Respetemos el pedido de la banda para no afectar la salud de sus integrantes. Se realizarán operativos afuera y dentro del espectáculo”, comunicó la organización del evento.

Aviso del organizador del concierto en Lima | Foto: Captura de Instagram (@moveconcertspe)

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Iron Maiden en Lima: horarios y accesos al Estadio Nacional

El Estadio Nacional abrirá sus puertas al público a partir de las 4:30 p. m. La banda invitada The Raven Age iniciará su presentación a las 7:20 p. m., mientras que el show principal de Iron Maiden está programado para las 8:45 p. m.

El ingreso del público se realizará por zonas: para Campo A y personas con discapacidad están habilitadas las puertas 27 y 34; para Campo B, la puerta 09; para Occidente, las puertas de la 01 a la 03 y de la 06 a la 08; para Oriente, las puertas 19 a 21 y 24 a 26; y para Norte, las puertas 10 a 12 y 15 a 17.