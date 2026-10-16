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Resumen

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Kidd Voodoo, rapero chileno, junto a Mon Laferte. (Foto: Instagram Kidd Voodoo)
Kidd Voodoo, rapero chileno, junto a Mon Laferte. (Foto: Instagram Kidd Voodoo)
Por Leslie A. Galván

De vez en cuando, David Simón León Urbina, más conocido como Kidd Voodoo, deja salir su lado más salvaje en el freestyle. En el juego de sus composiciones, el sexo puede traducirse en frases explícitas como “amárrala, azótala”, presentes en su último sencillo, “Celosa”. Él mismo acepta su faceta salvaje: “Es totalmente como una bestia”, dice riendo. “Pero suena bien”, agrega. La canción contrasta con la vulnerabilidad que atraviesa “Euforia”, su más reciente álbum, donde el artista hace duelo de un pasado familiar. El próximo 16 de octubre, una versión más frágil del cantante de 24 años llegará al escenario del Centro de Convenciones de Barranco en Lima.

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