Los Mirlos fue confirmada como parte de la edición especial de Tiny Desk Concerts dedicada a la música latina, junto a grandes exponentes de la región. (Foto: Captura de video / @nprmusic)
Los Mirlos fue confirmada como parte de la edición especial de Tiny Desk Concerts dedicada a la música latina, junto a grandes exponentes de la región. (Foto: Captura de video / @nprmusic)
Por Redacción EC

Los Mirlos tendrán su Tiny Desk. La agrupación amazónica fue anunciada como parte de la nueva temporada de Tiny Desk Concerts, el reconocido formato de presentaciones íntimas producido por NPR Music. La noticia coloca nuevamente a la música peruana en una vitrina internacional tras la participación del grupo en Coachella.

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