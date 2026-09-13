Los Mirlos tendrán su Tiny Desk. La agrupación amazónica fue anunciada como parte de la nueva temporada de Tiny Desk Concerts, el reconocido formato de presentaciones íntimas producido por NPR Music. La noticia coloca nuevamente a la música peruana en una vitrina internacional tras la participación del grupo en Coachella.

A través de las redes sociales de NPR Music se confirmó la participación de Los Mirlos como parte de la programación especial por el Mes de la Música Latina. El anuncio reunió a la agrupación con una selección de destacados exponentes de la música latinoamericana. “Ya toca, no ?? a quien le toca ?? A MI GENTE LATINO Taking over El Tiny this year”, escribió la organización al presentar a los artistas que participarán en esta edición.

Los Mirlos compartirán esta experiencia con grandes artistas como Mon Laferte, Draco Rosa, Los Tigres del Norte, Panteón Rococó, Yendry, Los Texmaniacs, Alex Ferreira y Tim Bernardes. La diversidad de estilos que reúne la programación permitirá mostrar diferentes expresiones de la música latinoamericana dentro de uno de los espacios audiovisuales más reconocidos de NPR.

El Tiny Desk Concerts se caracteriza por presentar a los artistas en un entorno reducido y cercano, habitualmente detrás de un pequeño escritorio ubicado en las oficinas de NPR en Washington D. C. A diferencia de los grandes conciertos, el formato apuesta por interpretaciones en vivo y arreglos que se adaptan al espacio, con una puesta en escena mucho más sencilla.

Originaria de Moyobamba, la agrupación desarrolló una propuesta que combina ritmos tropicales, guitarras eléctricas, órganos y elementos asociados a la Amazonía, consolidándose como una referencia de la cumbia psicodélica peruana. Entre sus canciones más conocidas se encuentran “La danza de los Mirlos” y “El lamento en la selva”.

La participación también se suma a una trayectoria internacional que ha permitido a Los Mirlos acercarse a nuevas generaciones y públicos. En 2022, la historia de la agrupación fue abordada en el documental “La danza de los Mirlos”, dirigido por Álvaro Luque. Posteriormente, en 2023, la banda celebró cinco décadas de trayectoria con una presentación en vivo para KEXP. Asimismo, en 2025, Los Mirlos hicieron historia en Coachella.

Gran expectativa causó en el país la presencia de Los Mirlos en el Festival Coachella. (YouTube)

Por ahora, NPR Music no ha precisado la fecha de publicación de la sesión de Los Mirlos ni el repertorio que interpretarán. Sin embargo, su inclusión en “El Tiny” representa un importante reconocimiento para la cumbia peruana y para una agrupación que durante décadas ha llevado los sonidos de la Amazonía a distintos escenarios.