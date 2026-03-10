Jorge Rodríguez, director de Los Mirlos e hijo de uno de los fundadores del grupo, se encuentra envuelto en una polémica tras ser acusado por la madre de su hijo de cinco años, Jocelyn Bender, de ser un padre ausente. Según explicó su expareja, el músico solo le da S/500 para la manutención del menor.

Jocelyn Bender se presentó en el programa “Amor y Fuego” para declarar en contra de Jorge Rodríguez por, según ella, desentenderse de su hijo. Durante el programa, la joven contó que la pensión de alimentos que envía el músico no alcanza y que las visitas son cada vez menos frecuentes.

“Sinceramente, tengo que estar mendigándole con el tema de alimentos. Actualmente solo me pasa 500 soles, porque alega que gana 2 mil, pero no es verdad, porque la jueza lo ha mandado a investigar”, detalló.

El integrante de Los Mirlos rompe su silencio tras ser acusado de ser un padre ausente.

“Conforme va creciendo mi hijito, esas visitas se fueron prolongando. Solía venir una vez a la semana, luego dos veces al mes, después cada dos meses. Últimamente desapareció medio año y quiso acercarse al bebé porque se acercaba Navidad. Yo no quise porque iba a generar inestabilidad en mi hijo”, agregó Jocelyn Bender en el programa.

Jorge Rodríguez responde

Por su parte, Jorge Rodríguez, al ser increpado por un reportero de “Amor y Fuego”, no dudó en responder a las acusaciones de su expareja, con quien mantuvo una relación entre 2012 y 2018. El músico negó ser un padre ausente y afirmó que envía el dinero correspondiente para su hijo.

“Yo, dentro de mis posibilidades, le doy y así ha sido siempre. Tengo los vouchers, las boletas… Siempre que he podido apoyarlo económicamente, lo he hecho. Yo estoy presente”, aclaró.

Sin embargo, Jorge Rodríguez señaló que no puede seguir respondiendo sobre el tema, ya que todo se encuentra en un proceso legal.

“Hay una demanda que está en proceso, no me puedo pronunciar. Tengo una conciliación con ella, le paso dinero de acuerdo a ley, está judicializado”, finalizó.