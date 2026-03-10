Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El integrante de Los Mirlos rompe su silencio tras ser acusado de ser un padre ausente. (Foto: Captura de video del programa "Amor y Fuego")
Por Redacción EC

Jorge Rodríguez, director de Los Mirlos e hijo de uno de los fundadores del grupo, se encuentra envuelto en una polémica tras ser acusado por la madre de su hijo de cinco años, Jocelyn Bender, de ser un padre ausente. Según explicó su expareja, el músico solo le da S/500 para la manutención del menor.

