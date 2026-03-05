Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
En medio de las especulaciones sobre el posible fin de su matrimonio con Jossie Lindley, el actor Carlos Alcántara fue visto en salidas con otras mujeres. Si bien no ha revelado detalles de su separación, las imágenes de “Magaly TV, la firme” muestran al popular ‘Cachín’ en situaciones comprometedoras.
