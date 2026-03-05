En medio de las especulaciones sobre el posible fin de su matrimonio con Jossie Lindley, el actor Carlos Alcántara fue visto en salidas con otras mujeres. Si bien no ha revelado detalles de su separación, las imágenes de “Magaly TV, la firme” muestran al popular ‘Cachín’ en situaciones comprometedoras.

El programa conducido por Magaly Medina mostró imágenes del protagonista de “Asu mare” divirtiéndose con una mujer en el sur de Lima y al otro día, dándose un aparente beso con otra joven.

El actual jurado de “Yo soy” fue visto en una discoteca la madrugada del domingo 18 de enero, donde Alcántara estuvo en una discoteca de Punta Hermosa acompañado de una mujer que lo hace ingresar a una zona exclusiva del local. Ahí permaneció hasta altas horas.

Carlos Alcántara es captado en salida con distintas mujeres. (Foto: Captura de video Magaly TV, La firme)

Además, el pasado martes 3 de febrero, el actor fue visto con otra joven comiendo en un conocido restaurante de carnes en San Isidro. Las imágenes también muestran al actor dándose un beso con dicha mujer.

El informe finaliza señalando que, tras el fin de su matrimonio con Jossie Lindley, el actor estaría disfrutando de su nueva etapa personal como un hombre soltero.

Cabe recordar que, en una reciente entrevista para YouTube, Carlos Alcántara protagonizó un llamativo momento con Shirley Arica, a quien confesó que quería conocer desde hace mucho. “Te voy a piropear... Esto fue un pretexto para conocerte. Siempre te he visto desde que eras muy muy chibola”, le dijo ‘Cachín’ a la ‘chica realidad’.