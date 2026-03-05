Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Carlos Alcantara estaría separado de su esposa Jossie Lindley. (Foto: © Victor Idrogo / Icónica)
Carlos Alcantara estaría separado de su esposa Jossie Lindley. (Foto: © Victor Idrogo / Icónica)
/ © Victor Idrogo / Icónica
Por Redacción EC

En medio de las especulaciones sobre el posible fin de su matrimonio con Jossie Lindley, el actor Carlos Alcántara fue visto en salidas con otras mujeres. Si bien no ha revelado detalles de su separación, las imágenes de “Magaly TV, la firme” muestran al popular ‘Cachín’ en situaciones comprometedoras.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.