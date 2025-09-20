En una nueva gala del ‘reality’ de imitación ‘Yo Soy’, el viernes 19 de septiembre, el concursante Nano Paz, quien interpreta al cantante colombiano Feid, protagonizó una polémica que fue discutida en vivo.

Y es que, para su espectáculo, Paz propuso una serie de exigencias con la intención de optimiza su concierto y asegurarse de no pasar a Noche de Sentencia. Sin embargo, el equipo de producción del programa no aceptó sus peticiones.

Nano Paz es el imitador de Feid en 'Yo Soy'

“Tenía planeado hacer algo diferente, y darle el peso que el Ferxxo (Feid) tiene en el escenario. Así funciona la creatividad” , dijo Nano. Sin embargo, antes del show , un integrante del ‘staff’ le había advertido: “Tu idea es buena, pero si no queda bien, temo que no saldrá. Esa no es tu decisión”.

Al respecto, y tras cantar el tema “Castigo”, que le valió elogios del jurado y su pase a la siguiente etapa, los jueces abordaron directamente la polémica, ofreciendo advertencias y consejos al joven artista.

¿Qué advertencias recibió el imitador de Feid?

Jely Reátegui fue la primera en comentar el incidente. Desde su asiento en el jurado, le advirtió a Paz que no se dejara llevar por su ego.

“El arte tiene organización, detrás de escena hay ojos que te dirán lo mejor para el show... Tienes que escuchar porque es un trabajo de equipo” , señaló la actriz, y cerró su intervención con un tajante “Me ha gustado”.

Por su parte, el comediante Carlos Alcántara elogió el talento de Nano: “Tienes raza de artista, desfachatez y eres arriesgado”. No obstante, también le advirtió sobre su actitud con un tono jocoso: “¡No seas malcriado”, antes de aconsejarle seriamente: “Tienes que aprender a manejar tu ego”.

El último en pronunciarse fue el jurado y director del programa, Ricardo Morán, quien le pidió al participante que aprendiera a respaldarse en la experiencia del equipo de producción.

“Para que estés en el escenario, hay muchas personas detrás... No te pelees con ellos, apóyate con ellos... Tienen 14 años de experiencia” , puntualizó, y concluyó de manera contundente: “Nosotros trabajamos con los que trabajan en equipo”.

“Yo soy” se transmite de lunes a viernes a partir de las 7:45 p. m., mientras que los sábados a partir de las 9 p. m.