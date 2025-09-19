Muy enamorado, el actor y dramaturgo Aldo Miyashiro reveló que tiene planes de contraer matrimonio con su actual pareja, la también actriz de 29 años, Gia Rosalino, con quien tiene una relación desde febrero del 2024.
Por ello, mediante una entrevista con en el programa de YouTube ‘Preguntas que arden’, conducido por Christopher Gianotti, explicó los detalles de su romance con Gia, indicando que no tiene conflictos en comprometerse nuevamente.
“Hemos hablado de eso, en algún momento, tenemos un año y medio. Si tú me preguntas si me quisiera casar con ella, o me puedo casar con Gia, yo te digo que si me casaría sin ningún problema. A mí lo que me da flojera es el evento, pensar en el matrimonio, hacer la lista de invitados”, dijo entre risas.
Miyashiro, de 48 años, también se refirió a la diferencia de edad con Rosalino, admitiendo que al principio tuvo un “miedo natural” por los posibles comentarios. “Lo hemos manejado bastante bien. Estamos muy contentos y estoy feliz”, comentó.
Para luego agregar: “Hace tiempo decía que no sabía si iba a querer terminar mi vida con alguien y hoy me veo con ella”.
Meses atrás, en el podcast ‘Chauca con Ch’, Miyashiro también reveló que sus cuatro hijos, fruto de su relación con la actriz Érika Villalobos, aceptaron a Gia en su dinámica familiar. “Mis cuatro hijos comparten con Gia, hemos viajado todos juntos a México, la pasamos muy bien”, detalló.
