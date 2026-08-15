Este viernes, ATV confirmó el regreso del famoso ‘reality’ de competencia ‘Combate’, que llega con una nueva generación de participantes que, hasta la fecha, no han sido revelados, así como la fecha de estreno y los nombres de quienes conducirán este nuevo espacio.

La noticia fue difundida por el canal el viernes 14 de agosto a través de sus redes sociales, donde compartió mensajes relacionados con la nueva etapa del programa y la continuidad de la competencia entre los equipos rojo y verde, bajo el nombre de ‘Combate-Nueva Generación’.

“¿Rojos o Verdes? ¡Combate está más vivo que nunca y esta generación promete ser bacán!”, escribió ATV en una de sus publicaciones para anunciar el regreso del formato.

En otro mensaje, la televisora agregó un video con el tema ‘Combate es bacán": “El juego vuelve a empezar y los estudios se preparan para una nueva era. ¿Quiénes asumirán el reto esta vez?” , sin precisar mayores detalles sobre los participantes que formarán parte de esta temporada.

Hasta el momento, ATV no ha confirmado la fecha de estreno ni a los conductores del ‘reality’. Sin embargo, los nombres de Mario Hart, Mario Irivarren y Diana Sánchez, todos exparticipantes, fueron voceados por los seguidores como posibles integrantes de esta nueva edición.

‘Combate’ se estrenó en ATV en 2011 y se convirtió en uno de los primeros ‘realities’ de competencia de la televisión peruana. Durante sus años al aire, el programa tuvo como figuras principales a participantes y conductores que luego continuaron vinculados al espectáculo nacional.

Con ‘Combate-Nueva Generación’, ATV prepara el regreso de uno de sus formatos más conocidos, mientras mantiene bajo reserva los detalles sobre su estreno, participantes y conducción.