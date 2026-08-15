‘Combate’ se estrenó en ATV en 2011 y se convirtió en uno de los primeros 'realities' de competencia de la televisión peruana. | Foto: ATV (Captura)
‘Combate’ se estrenó en ATV en 2011 y se convirtió en uno de los primeros 'realities' de competencia de la televisión peruana. | Foto: ATV (Captura)
Por Redacción EC

Este viernes, ATV confirmó el regreso del famoso ‘reality’ de competencia ‘Combate’, que llega con una nueva generación de participantes que, hasta la fecha, no han sido revelados, así como la fecha de estreno y los nombres de quienes conducirán este nuevo espacio.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.