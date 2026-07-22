El actor mexicano interpretó al Señor Gordillo en la teleserie de América TV | Foto: Difusión
El actor mexicano interpretó al Señor Gordillo en la teleserie de América TV | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Este martes 21 de julio, el capítulo especial de “Al fondo hay sitio” que contó con la participación especial del actor mexicano Edgar Vivar fue recibido tanto por los actores, como por el público.

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