Este martes 21 de julio, el capítulo especial de “Al fondo hay sitio” que contó con la participación especial del actor mexicano Edgar Vivar fue recibido tanto por los actores, como por el público.

Muestra de esto, fue que registró un promedio de 21.6 puntos de rating y picos de audiencia de hasta 31.5 puntos en el sector DE, posicionándose como una de las producciones más vistas de la televisión peruana según las cifras de Lima + 6 ciudades.

La participación del artista se desarrolló a lo largo de dos episodios en los que interpretó al millonario empresario Señor Gordillo, personaje que llegó a la residencia de la familia Gonzales antes de reunirse con Francesca Maldini, dejando guiños al universo de El Chavo del 8.

“Qué curioso, este lugar tan peculiar me provoca, me despierta un deseo irrefrenable de cobrar la renta. Qué lástima que no me han recibido con un golpe”, fue una de las líneas que dijo en la ficción.

La productora de la serie, Estela Redhead, destacó la preparación del intérprete mexicano al señalar que “vino con su letra aprendida, profesional, muy divertido, aportó a la historia y encima muy agradecido con nosotros”.

La llegada del actor coincidió con su estadía en Lima para integrarse al elenco del espectáculo circense “Un Principito en el Circo” y recibir homenajes por sus 50 años de carrera artística, entre ellos una distinción en el Paseo de la Fama de América TV.

Rating del prime time de América TV

El primer lugar del ranking de audiencia del martes 21 de julio fue para “Esto es Guerra”, que alcanzó un promedio de 20.7 puntos de rating y picos de 29.7 puntos en el sector DE. En segundo puesto se ubicó “Al Fondo Hay Sitio”, mientras que el tercer lugar correspondió a la telenovela “Señora del Destino”, con un promedio general de 18.7 puntos.

El listado de los cinco programas más vistos de la jornada en Lima + 6 ciudades se completó de la siguiente manera:

1.° lugar: “Esto es guerra” (20.7 puntos de rating promedio)

“Esto es guerra” (20.7 puntos de rating promedio) 2.° lugar: “Al fondo hay sitio” (21.6 puntos en su inicio de emisión / 21.6 promedio)

“Al fondo hay sitio” (21.6 puntos en su inicio de emisión / 21.6 promedio) 3.° lugar: “Señora del destino” (18.7 puntos de rating promedio)

“Señora del destino” (18.7 puntos de rating promedio) 4.° lugar: “Los milagros de la rosa Perú” (13.2 puntos de rating promedio)

“Los milagros de la rosa Perú” (13.2 puntos de rating promedio) 5.° lugar: “América Noticias - Edición Central” (11.3 puntos de rating promedio)

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