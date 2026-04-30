La exitosa serie peruana “Al fondo hay sitio” alcanza un nuevo hito en su historia al cumplir 800 episodios desde su regreso a la televisión, este jueves 30 de abril. La producción de América Televisión celebrará este logro con un programa especial que promete sorprender a sus seguidores.

Desde su retorno a la pantalla chica, la serie ”Al fondo hay sitio" ha logrado reconectar con el público peruano, manteniéndose como una de las propuestas más vistas en el horario estelar y en la parrilla televisiva general. Su capacidad para reinventarse ha sido clave para sostener su vigencia.

El episodio número 800 se emitirá este jueves 30 de abril, marcando un momento significativo para el elenco y el equipo de producción. Este capítulo especial incluirá situaciones inesperadas y momentos cargados de emoción para los fanáticos de la historia.

La exitosa serie peruana “Al fondo hay sitio” alcanza un nuevo hito en su historia al cumplir 800 episodios desde su regreso a la televisión. (Foto: Difusión)

“¡MAÑANA CELEBRAMOS 800 CAPÍTULOS! Tu serie familiar favorita está de aniversario. Y se vienen momentos más dramáticos e inesperados ¿Qué crees que pasará?”, es la leyenda que acompaña el adelanto del programa en redes sociales.

En las imágenes del avance se puede ver cómo la familia Gonzales empieza a reclamarle a ‘Don Gilberto’ por sus acciones, a lo que el patriarca de la casa decide dejar una carta y, aparentemente, abandonar su hogar. ‘Jimmy’ será el encargado de darle la noticia a su familia.

Como se sabe, “Al fondo hay sitio” volvió a la televisión peruana hace algunos años, luego de una larga pausa televisiva, donde los protagonistas de la ficción emprendieron nuevos rumbos. Pese a su ausencia en la pantalla chica, el público mantiene la conexión con la historia.

De esta manera, “Al fondo hay sitio” celebrará su episodio 800 de su nueva etapa en televisión este jueves 30 de abril, con un programa especial que se emitirá en América Televisión, inmediatamente después de “Esto es guerra”.