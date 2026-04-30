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El episodio número 800 se emitirá este jueves 30 de abril, marcando un momento significativo para el elenco y el equipo de producción. (Foto: Instagram / "Al fondo hay sitio")
El episodio número 800 se emitirá este jueves 30 de abril, marcando un momento significativo para el elenco y el equipo de producción. (Foto: Instagram / "Al fondo hay sitio")
Por Redacción EC

La exitosa serie peruana “Al fondo hay sitio” alcanza un nuevo hito en su historia al cumplir 800 episodios desde su regreso a la televisión, este jueves 30 de abril. La producción de América Televisión celebrará este logro con un programa especial que promete sorprender a sus seguidores.

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