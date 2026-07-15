Magaly Medina recibió en su set a Ethel Pozo en una memorable entrevista. (ATV)
Magaly Medina recibió en su set a Ethel Pozo en una memorable entrevista. (ATV)
Por Redacción EC

Magaly Medina pidió disculpas públicas a Ethel Pozo en su reciente entrevista en “Magaly TV La Firme”, donde la conductora reconoció el seguimiento mediático inmerecido hacia la hoy presentadora cuando esta apenas tenía 16 años y no formaba parte del mundo del espectáculo nacional.

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