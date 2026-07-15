Magaly Medina pidió disculpas públicas a Ethel Pozo en su reciente entrevista en “Magaly TV La Firme”, donde la conductora reconoció el seguimiento mediático inmerecido hacia la hoy presentadora cuando esta apenas tenía 16 años y no formaba parte del mundo del espectáculo nacional.

La comunicadora admitió su responsabilidad sus prácticas de seguimiento en los últimos años de la década de los noventa. “Ahora digo mea culpa, qué terribles éramos en esa época”, manifestó Medina frente a su interlocutora este 14 de julio.

La presentadora de televisión agregó que en aquellos tiempos eran “tremendos” en referencia a la agresividad de los programas de espectáculos de ese entonces.

Esta entrevista ocurre tras décadas de distanciamiento y críticas públicas entre ambas figuras mediáticas, quienes se enfrentaban verbalmente de forma indirecta luego que Ethel Pozo iniciara su carrera televisiva. Magaly Medina aceptó que este tipo de acoso era una práctica habitual en la televisión peruana de ese periodo.

Pozo recordó episodios específicos de su adolescencia, mencionando que al salir de sus clases siempre encontraba una camioneta blanca con reporteros esperándola. Según relató, debía esquivar el vehículo junto a su pareja de entonces para evitar ser grabada sin su consentimiento. Ella enfatizó que en aquel momento no era una figura pública y que el asedio mediático resultaba inmerecido.

Reconciliación televisiva de Magaly Medina y Ethel Pozo

En la entrevista, Magaly Medina reveló que la madre de la invitada, Gisela Valcárcel, envió una carta personal a Medina hace años. El documento, entregado por la entonces directora Cecilia Pinglo, apelaba a la sensibilidad de madre a madre para que cesara la persecución contra la menor. La periodista admitió que aquel gesto de la “Señito” fue un momento que influyó en su percepción.

La conversación también abordó la postura de Ethel Pozo sobre los comentarios referidos al aspecto físico de las personas en televisión. La invitada se declaró defensora de prohibir este tipo de críticas, señalando que “no se puede hablar del cuerpo ajeno” porque tales expresiones hieren la sensibilidad de la juventud actual.

El encuentro finalizó con un gesto de reconciliación en la forma de un abrazo delante de cámaras. La hija de Valcárcel agradeció que Magaly Medina se negara a entrevistar a su padre biológico, Jorge Pozo, cuando este buscó espacio mediático, mientras que la anfitriona explicó que consideró en este tema que existen barreras que no se deben cruzar, independientemente de cualquier rivalidad profesional existente.