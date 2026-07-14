Mario Hart se retractó públicamente de las declaraciones que realizó contra Magaly Medina y reconoció que cometió un error al responsabilizarla por una supuesta difusión de información inexacta durante la polémica que protagonizó junto a Korina Rivadeneira en 2017. El exchico reality admitió que confundió los hechos y ofreció disculpas a la conductora de ATV.

La controversia surgió luego de que Mario Hart afirmara en un pódcast que el programa de Magaly Medina había difundido información errónea durante los meses en que él y la modelo venezolana enfrentaban cuestionamientos por su matrimonio. Sus declaraciones provocaron una rápida respuesta de la conductora de televisión, quien negó haber participado en esa cobertura.

Días después, el piloto decidió aclarar su versión y reconocer su equivocación. Durante el podcast “Sin + que decir”, explicó que se trató de una confusión relacionada con las fechas y aseguró que no hubo mala intención en sus palabras.

Magaly Medina afirma que ella se hace responsable de sus declaraciones; sin embargo, en el tema de Mario Hart no tuvo nada que ver. (Foto: Captura / "Magaly TV, la firme")

Mario Hart también señaló que suele tener problemas para recordar algunos episodios del pasado y que ello le jugó una mala pasada en esta ocasión. Por ese motivo, indicó que consideraba necesario rectificar para evitar que continúe una polémica basada en una información incorrecta.

“Tuve un error, un lapsus, que no ha sido adrede. Yo tengo mala memoria y muchas veces me juega a favor y en contra. Si en ese momento ella no tenía programa, mis disculpas a mi ‘tía Maga’. Me equivoqué… Lo que sí no me gustó es que me diga desangelado, porque cuando hizo su pase de Latina a ATV, ¿a quién llamó? Al desangelado”, reconoció el piloto y exintegrante de “Esto es guerra”.

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Por su parte, Magaly Medina recibió las disculpas, aunque reiteró que nunca estuvo involucrada en la cobertura que el exchico reality le atribuía. La conductora de televisión recordó que en aquella época no conducía un programa de espectáculos y sostuvo que las fechas permiten comprobarlo fácilmente.

Magaly responde con todo a Mario Hart.

La conductora también enfatizó que siempre asume la responsabilidad de sus opiniones y declaraciones, pero rechazó que se le atribuyan hechos que, según dijo, jamás ocurrieron. “No me gusta a mí que me echen cosas que yo no he dicho. Mis declaraciones las asumo, pero yo ampay me salvo. En esa época no estaba haciendo espectáculos”, resaltó la ‘Urraca’.