Mario Hart se disculpó con Magaly Medina tras responsabilizarla por un error. (Foto: Captura de YouTube / "+QTV Network" - "Magaly TV, la Firme")
Mario Hart se disculpó con Magaly Medina tras responsabilizarla por un error. (Foto: Captura de YouTube / "+QTV Network" - "Magaly TV, la Firme")
Por Redacción EC

Mario Hart se retractó públicamente de las declaraciones que realizó contra Magaly Medina y reconoció que cometió un error al responsabilizarla por una supuesta difusión de información inexacta durante la polémica que protagonizó junto a Korina Rivadeneira en 2017. El exchico reality admitió que confundió los hechos y ofreció disculpas a la conductora de ATV.

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