Este jueves, la empresaria Alejandra Baigorria descartó una crisis matrimonial con Said Palao durante su participación en un podcast local, donde además se reencontró con su expareja Mario Hart, tras quince años del fin de su relación sentimental.

El encuentro se dio en el set de 'Sin más que decir’, programa del canal de María Pía Copello en YouTube. Allí, la exchica ‘reality’ minimizó las imágenes de su esposo en un yate en Argentina junto a modelos extranjeras, defendiendo su reacción frente a una reportera que la cuestionó por el tema.

De ese modo, Hart intervino para consultarle si ya había superado el malestar por su discusión con la periodista. Ante la pregunta, Baigorria manifestó que no guarda rencores, indicando que esta polémica habría beneficiado a su marca personal.

Al profundizar en sus motivos para impedir que Palao respondiera a los reporteros durante una activación en la Línea 1 del Metro de Lima, la empresaria sostuvo que “siempre es la defensora” de sus seres queridos.

“Yo siempre voy a defender a la persona que tengo al lado, a mi familia, a mis amigos, toda la vida lo he hecho. Tengo un tema de sobreprotección, me gusta, no me avergüenzo de eso, soy la defensora, lo he hecho toda la vida”, declaró.

Esta afirmación motivó un comentario de Hart, quien le dijo a modo de broma: “A la próxima déjalo contestar a él también”, por lo que Baigorria replicó de inmediato señalando que su pareja está con ella y conoce perfectamente.

Alejandra Baigorria y Said Palao reaparecen tras su viaje a Sudáfrica, donde celebraron su aniversario y aprovecharon para alejarse de los escándalos. En la entrevista hablan sobre su relación, la convivencia con la familia y los planes de maternidad, destacando que prefieren ir paso a paso.

Alejandra Baigorria afirma que confianza en Said Palao “nunca se destruyó”

Por otro lado, al recordar el altercado con la comunicadora, Baigorria reiteró que tenía conocimiento del viaje de su esposo y de la fiesta en el yate, por lo que exigió que las acusaciones sean respaldadas con pruebas concretas.

Asimismo, enfatizó que la confianza dentro de su matrimonio nunca se destruyó, siendo esta la base de su vínculo, evitando que las opiniones externas afecten su vida en pareja.

“Mi confianza [en Said] nunca se destruyó”, aseguró. Sería increíble pensar que todos somos perfectos. También han tenido problemas con sus parejas y han perdonado también y son felices a su manera y eso lo tienen que respetar”, añadió.

VIDEO RECOMENDADO: