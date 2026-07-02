Asimismo, durante la entrevista, Hart bromeó con Baigorria, indicándole que en un próximo encuentro con la prensa, deje hablar a Said | Foto: YouTube (+QTV) - Captura
Asimismo, durante la entrevista, Hart bromeó con Baigorria, indicándole que en un próximo encuentro con la prensa, deje hablar a Said | Foto: YouTube (+QTV) - Captura
Por Redacción EC

Este jueves, la empresaria Alejandra Baigorria descartó una crisis matrimonial con Said Palao durante su participación en un podcast local, donde además se reencontró con su expareja Mario Hart, tras quince años del fin de su relación sentimental.

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